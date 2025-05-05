Fernando Pairicán previo a la entrega del informe de la Comisión para la Paz: "Se ha transformado en un botín electoral"

Incertidumbre hay en la previa de la entrega del esperado informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento, luego de que el fin de esta instancia que buscará asesorar al Presidente Gabriel Boric sobre una solución a largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. A falta del documento oficial, hay expectativas diversas acerca del resultado.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Fernando Pairicán, abordó el escenario en que se ha desarrollado la comisión.

En primera instancia, valoró como positivo que la instancia tuviera “una búsqueda de avanzar en una política de Estado con amplio consenso de los actores políticos, vinculando a sectores de derecha hasta representantes de una parte del movimiento mapuche”. Para el especialista, un aspecto positivo fue la discusión en torno a la devolución de tierras.

Pairicán se refirió también a la falta de unanimidad en la comisión para lograr el acuerdo, ante el desmarque de Sebastián Naveillan, presidente de los Agricultores de Malleco, siendo el único de los ocho comisionados en rechazar el acuerdo. “Para entender a Naveillan, hay que entender las derechas que hoy se están disputando la hegemonía de la conducción de su sector. Él creo que responde más a intereses externos de la comisión y busca debilitar de alguna manera las candidaturas de la derecha más moderada”, sostuvo el académico.

“Si creo que en un segmento de los agricultores, saben que el origen de su propiedad está basada en una guerra de ocupación. Por lo tanto, actúan como defensores de no transformar ningún mecanismo que genere cuestionamientos a cómo se generó el origen de la propiedad”, postuló el investigador.

Pairicán no quedó ajeno al contexto general del fin del funcionamiento de la comisión, marcado en un año de elecciones presidenciales. “No creo que el Gobierno lo haya intentado hacer coincidir con el año electoral, si uno se pone en los orígenes de ello, estaba asociado con Tapiwe que se cumple durante 2025. Ahora coincidió con elecciones y eso se transforma en un botín electoral, que yo creo que es la actitud de los Republicanos”, comentó el académico.

“El tema del consenso, que un segmento de la derecha está ocupando, es bien cuestionable porque sí hay consenso, lo que no hay es unanimidad”, manifestó Pairicán.