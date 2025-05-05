Diario y Radio Universidad Chile

Marcel descarta conflicto de interés por relación con Tohá: "Nunca ha existido"

El titular de Hacienda destacó que el Presidente Boric "ha sido muy claro respecto de la prescindencia de los ministros en la campaña electoral". "Cuando se me ha preguntado por temas de los candidatos, me referido al tema de fondo", aseguró.

Nacional

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se declaró absolutamente prescindente de las campañas electorales y aseguró que no hay un conflicto de interés por su relación sentimental con la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

A su llegada a la reunión del comité político en La Moneda, Marcel expresó que: “El Presidente, en primer lugar, ha sido muy claro respecto de la prescindencia de los ministros en la campaña electoral. Como ustedes bien saben, yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración a favor de ningún candidato o candidata, y en lo que resta de todo el proceso electoral, pretendo seguirlo haciendo de la misma manera”.

“En general, cuando se me ha preguntado por temas que plantean los candidatos, yo he tratado de referirme más bien al tema de fondo, más que a un candidato en particular o a la persona de un candidato o candidata, y por supuesto que seré muy cuidadoso en ese sentido en todo lo que viene. Pero por supuesto que yo tengo que hablar por la conducción económica”, destacó.

Carolina Tohá y Mario Marcel revisando el celular de Marcel mientras sonríen.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la candidata presidencial Carolina Tohá. Foto: Aton.

En ese sentido, recordó que “la última vez que yo me referí a alguna declaración de Evelyn Matthei, cité a una clasificadora de riesgo, entonces la verdad es que uno trata de apoyarse en elementos que son visibles y bueno, por supuesto que habrá que redoblar los esfuerzos para evitar cualquier suspicacia futura“.

En cuanto a la revelación de Tohá, aseveró que “no me deja incómodo porque en realidad nunca he sentido que exista ese conflicto de interés. Si por ejemplo lo quisiéramos ligar a los temas de asignación de recursos, todos sabemos que la seguridad pública es la prioridad número uno de los chilenos, y que el marco de recursos y el compromiso de recursos para ese efecto lo puso el propio Presidente de la República cuando en el 2023 estableció esta meta de incrementar el presupuesto en mil 500 millones de dólares”.

Yo me preguntaría cuál sería el contrafactual, o sea, qué es lo que habría tenido que hacer, restarle recursos a seguridad ciudadana por una relación sentimental, imagínense lo que eso le diría al país. Entonces, yo creo que los chilenos y chilenas no tienen duda respecto de cuáles son las prioridades en los recursos públicos, las prioridades en las políticas públicas y eso es a lo que yo he estado contribuyendo desde mi cargo”, concluyó.

