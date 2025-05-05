Nano Stern: "Mi lugar no está en la industria de la música, sino que en el oficio del cantor"

Para Nano Stern, una de las voces más fuertes de la industria criolla, la conmemoración de sus más de dos décadas de carrera será una instancia de encuentro, fiesta y goce. Esto, en un año particularmente nómade para el artista, que lleva varios meses encumbrado en una gira internacional que lo ha llevado a tocar en varios países.

“Me la he pasado viajando por todo el mundo, con conciertos en 6 de los 7 continentes, y todo parece indicar que también voy a ir a África este año. Sería realmente una cuestión muy insólita”, compartió el músico en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“O sea, es el mundo entero que se abre, que me recibe y que me permite ir a entregar el canto y aprender, sobre todo”, sumó sobre esta instancia, en un contexto que hace aún más simbólico el concierto que lo tendrá el próximo domingo 18 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes.

“Es una instancia muy única por calendario, sobre todo. Poder venir a tocar acá en Santiago, que es mi lugar, donde está mi tribu, mi banda, mi familia, mi gente querida, donde más se me escucha, naturalmente. Es una oportunidad de celebrar, de encontrarme con el público, de encontrarme con mis colegas“, afirmó Stern, adelantando que la banda Metalengua y el coro La Ciranda serán parte de los invitados que lo acompañarán en el escenario ubicado en el corazón de Providencia.

“Soy consciente de que mi música a esta altura es muy transversal en cuanto a público. Por eso, quisimos hacerlo un día domingo para que sea tempranito, a las 7 de la tarde, y que puedan ir en familia, llevar a los viejitos, a los jovencitos, a los niñitos, a todos los que quieran. Son todos bienvenidos y bienvenidas”, extendió Stern sobre esta instancia.

Mirar a nuestros artistas

Sin embargo, y más allá del éxito conquistado en otras latitudes, nuestro país continúa siendo un medio difícil para surgir en el medio artístico. Esa es, precisamente, la observación que hace Stern luego de varios meses viajando por el mundo.

“Es una realidad que no la quiero ver en ningún caso desde el resentimiento, sino más bien como una observación. Algo pasa en Chile, efectivamente, con la valoración de los artistas nacionales. Y es que si estás mínimamente al margen del hype del momento y de la moda que sea que esté sacudiendo el país, no pasa nada. Es súper difícil, lo digo por experiencia propia. Somos muchos los de mi generación que hemos sostenido carreras de casi 20 años de esfuerzo continuo, de perseverancia, de trabajo sólido”, reflexionó el músico.

“Cuesta y es difícil. Es una realidad que hay que aceptar, pero que se vuelve mucho más difícil de entender cuando de repente cruzar la frontera, tan simple como ir a Argentina o en Bolivia, y el nivel de cariño, de entusiasmo con el que te reciben, con el que te esperan, la energía que suscita la visita de repente de artistas chilenos, es muy fuerte. De repente es mucho más fuerte que acá, lo cual debería darnos mucho que pensar. Porque no en todos los países pasa lo mismo“, añadió.

Por eso, concluye que “aquí hay una manera de valorar lo nuestro que es rara, que creo que responde a nuestra historia e idiosincrasia. Pero, por otro lado, qué bueno que existan estas posibilidades de ir al mundo. Por lo menos en mi caso, no responde a estas movidas de internacionalización de mi carrera, porque no es ni internacionalización ni carrera. Es la vida de los cantores”.

“Acabo de cumplir 40 años y es un momento de la vida que me obliga un poquitito a revisar lo que ha sido ya un buen rato de vida adulta y de lo que venga por delante, y entre las cosas de las que me voy dando cuenta es que mi lugar no está en la industria de la música. No está en esos códigos, sino que en el oficio del cantor, que es una cuestión que existe hace miles de años y que existirá miles de años después, cuando ya no exista ninguna de las industrias a las que nosotros estamos acostumbrados. O sea, no tiene que ver con esas lógicas”, expresó sobre las bases de su arte.

“Obviamente, me toca vivir en un espacio-tiempo en que se relacionan, donde damos entrevistas, existen las plataformas, etcétera, pero no es lo importante, no es lo central. En ese sentido, creo que la característica principal del oficio del cantor es echarse el instrumento al hombro y recorrer los caminos, eso es. Así es como tiene que ser, cara a cara, en contacto con las personas, entregando siempre algo y aprendiendo, llevándose cosas de cada lugar que uno visita, echándose algo del equipaje también para entregar en otras partes”, cerró el músico.