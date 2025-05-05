Diario y Radio Universidad Chile

Oposición presenta AC contra el delegado Gonzalo Durán

La acción está relacionada con los incidentes ocurridos fuera del Estadio Monumental que terminaron con dos fallecidos. La autoridad de la Región Metropolitana ha insistido que la acusación constitucional "no tiene ningún fundamento jurídico”.

Política

Este lunes, diputados de la oposición presentaron ante la Cámara de Diputadas y Diputados una acusación constitucional contra el delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

El recurso está relacionado con los incidentes ocurridos fuera del Estadio Monumental, con motivo del partido por Copa Libertadores entre el Colo Colo y Fortaleza de Brasil, en los que fallecieron dos jóvenes en circunstancias aún bajo investigación.

La oposición argumenta que Durán incumplió sus funciones, mientras que la autoridad ha señalado que considera la acusación infundada.

Durante la mañana de esta jornada, el delegado presidencial de la RM señaló que: “Lo he dicho varias veces, primero creo que hay que ser muy respetuoso de la facultad de los distintos poderes del Estado y, en ese sentido, nosotros somos respetuosos también de esta facultad que tiene el Parlamento, no obstante, la acusación constitucional no tiene ningún fundamento jurídico”.

“Quiero decir que no solo no hemos cometido infracción legal alguna, sino al revés, hemos sido especialmente activos y proactivos respecto de todo lo relativo a la seguridad de los partidos de fútbol, de los eventos masivos, y por supuesto de todas las tareas que nos corresponde desarrollar”, afirmó Gonzalo Durán.

Presione Escape para Salir o haga clic en la X