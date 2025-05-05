Para más de 900 familias: comités de vivienda entregan carta en La Moneda en busca de una solución habitacional

La diputada Ana María Gazmuri, acompañada de dirigentas de diversos comités de viviendas del sector sur de Santiago, llegó hasta el Palacio de La Moneda para hacer entrega de una carta al Presidente Gabriel Boric con las demandas de los pobladores que, en algunos casos, han pasado más de 20 años buscando una solución habitacional.

La parlamentaria sostuvo que con esta acción buscan que el Ejecutivo entregue “medidas urgentes para abordar la grave crisis habitacional que afecta a más de 900 familias de Puente Alto, La Pintana, La Florida, Pirque y San José de Maipo“.

La mayoría de las personas que integran estos comités viven de allegados en casa de sus familiares, en condiciones de hacinamiento o en tomas de terreno con todo lo que ello implica; falta de servicios básicos y construcciones ligeras que, en invierno, son un verdadero riesgo para quienes las habitan.

El Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, elaborado por TECHO-Chile, confirmó la grave crisis habitacional que atraviesa el país: más de 120 mil familias viven actualmente en mil 428 campamentos, lo que representa un aumento del 5,9% en comparación con el periodo 2022-2023.

“Estamos viviendo una crisis como nunca antes habíamos visto en cuanto al déficit de vivienda y tenemos que recordar que estas comunidades han sostenido por años procesos de organización, postulación, participación en mesas técnicas, gestiones ante organismos públicos, sin lograr las soluciones concretas que anhelan y que merecen después de tantos años de trabajo y organización“, enfatizó Gazmuri.

En conversación con nuestro medio, la presidenta del Comité Sin Casa Sueños Entre Montañas de San José de Maipo, Maritza Abarca, puntualizó que el objetivo de la acción es comprobar “si hoy en día las autoridades realmente tienen la voluntad, como ellos mismos lo dicen, de poder solucionar el problema que nos afecta a nosotros y que prontamente empiecen a construir nuestras casas”.

La dirigenta detalló que llevan más de 20 años luchando por una solución habitacional y que hoy solo falta la aprobación de la Dirección de Obras Hidráulicas (ODH) para poder avanzar: “Es lo único que nos está frenando. Eso es lo que no nos quieren entregar porque la respuesta de la DOH fue muy ambigua. Entonces, eso es lo que queremos y para eso es importante la entrega de esta carta para ver si algún senador o no sé quién, a quién le corresponda, le pegue un apretón a la DOH para solucionar este tema”.

Respecto al contenido de la carta, la parlamentaria detalló que en ella se denuncian “las demoras, las omisiones, las fallas administrativas muchas veces por parte de los municipios y también del Serviu, que han generado frustración, estancamiento de proyectos y, en algunos casos, situaciones de alto riesgo”.

Dentro de la misiva, se ejemplifica la difícil tarea de buscar terrenos que pudieran estar disponibles para la construcción de viviendas sociales. Por otro lado, presenta la problemática en la lentitud de los procesos de cambio de uso de suelo por parte de los municipios. Además, establece la importancia de avanzar en intentar destrabar los trámites burocráticos que entorpecen los proyectos que se mantienen como demandas históricas.

En tanto, el documento recalca las necesidades urgentes que debería brindar el Ejecutivo a los comités de vivienda; mayor apoyo y gestión para la adquisición de terrenos, capacitación y asesoramiento técnico para los dirigentes, celeridad en los trámites y procesos, y soluciones para problemas específicos como el acceso a agua potable y alcantarillado.