Tras varios meses de remodelaciones: anuncian apertura de todas las pistas del proyecto Nudo Baquedano

En el marco de los avances del proyecto Nueva Alameda, a partir de este martes 6 de mayo el Nudo Baquedano dispondrá de todas las pistas habilitadas para el transporte público y privado. Este paso implica abrir las siete pistas contempladas en Plaza Italia y terminar con la histórica rotonda que caracterizó esta zona.

Así lo informaron las autoridades involucradas en el proyecto, encabezadas por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el delegado Presidencial Regional, Gonzalo Durán; y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En ese marco, la ministra López anunció que: “La puesta en servicio de las pistas hacia el Oriente y hacia el Poniente, desde este lugar tan significativo, termina con la rotonda de la Plaza Italia o Plaza Baquedano. Pasamos ahora a un conjunto de pistas rectas. Hoy día iniciamos la marcha blanca con los buses del transporte público, que mantienen sus vías exclusivas, y mañana ya va a ser completo para los automovilistas”.

Así, los automovilistas se van a encontrar con tres pistas habilitadas en el sector: dos hacia el Oriente y una hacia el Poniente. Mientras que los buses se encontrarán con dos pistas por sentido. La secretaria de Estado destacó que estos avances representaron una inversión del Ministerio de Obras Públicas de 26 mil millones de pesos y que el próximo paso es “construir el parque que está en el lado norte y terminar con los trabajos de la vereda sur, que todavía tiene vegetación que incorporar”.

En tanto, el ministro Muñoz detalló que “vamos a tener dos pistas de buses hacia el Oriente y hacia el Poniente, y se van a ampliar, en forma importante, los espacios peatonales. Ustedes van a ver no solamente la recuperación de este parque, que va a estar donde antes estaba la rotonda, y que conecta con los otros parques de esta zona, sino que, además, los cruces peatonales van a ser bastante más anchos, de mejor estándar, lo que va a permitir transmitir con mucha más claridad, que aquí lo que queremos ver, en esta parte más central de la ciudad, es gente que pueda llegar y que pueda caminar con seguridad y soltura”.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, recordó que “el proyecto Nueva Alameda es la renovación urbana más importante de Chile y un esfuerzo inédito de colaboración entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y los cuatro municipios involucrados. Por primera vez, dejaremos atrás la rotonda de Plaza Baquedano para construir, de verdad, una plaza para las personas. A partir de ahora, los vehículos que bajen de Oriente a Poniente ya no podrán virar a la derecha: deberán seguir por la Alameda, priorizando el transporte público, los peatones y ciclistas. Esta es una transformación profunda, que avanza dentro de los plazos y con una visión clara: recuperar la ciudad como un espacio de encuentro, movilidad sustentable y orgullo para todos los chilenos.”

Así, el ministro Elizalde añadió que “sin lugar a duda esto representa un cambio, que va a permitir algo que es muy relevante. En primer lugar, unir tres parques: el Parque Bustamante, el Parque Balmaceda y el Parque Forestal. Y, en segundo lugar, habrá un entorno amigable y mucho más eficiente para las distintas formas en las cuales nos movilizamos”.

“Hay un número importante de personas que cruzan la Alameda todos los días y, sin embargo, los cursos peatonales son estrechos, las personas que lo utilizan lo hacen sobre los bordes y no sobre una vía urbana. Así que esto va a ser un avance para la ciudad de Santiago, pensado en las personas e incorporando las distintas formas de movilización y de transporte”, dijo.

Cabe destacar que la Nueva Alameda es un proyecto del Gobierno de Chile, organizado en conjunto con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de Santiago, Providencia, Estación Central y Lo Prado, que busca revitalizar el eje principal de la capital a través de iniciativas de infraestructura y mejoramiento urbano para transformar Santiago en una ciudad más amable, segura y desarrollada.

El proyecto es una iniciativa con una visión de ciudad que democratiza el espacio público, creando lugares de encuentro y convivencia ciudadana. Con esta obra, sumada a la construcción de la ciclovía que unirá Plaza Baquedano con Pajaritos, cambia el paradigma de desarrollo urbano, apostando por la sustentabilidad, la accesibilidad universal y el transporte público de calidad como ejes centrales del bienestar colectivo.

Con la marcha blanca de estas pistas, continúa avanzando la transformación integral del Eje Nueva Alameda, un proyecto que incluye también la renovación de veredas, la recuperación de fachadas y el mejoramiento del espacio público. A la fecha se han cumplido con todos los plazos contemplados en el proyecto y sus avances han sido informados gradualmente a la ciudadanía.