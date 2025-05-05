Trump quiere reabrir la prisión de Alcatraz para los presos más peligrosos

La célebre cárcel recibe al año, 1,2 millones de turistas, ahora el presidente estadounidense Donald Trump quiere reabrirla para albergar a “los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos”.

¿Podría una de las atracciones turísticas imprescindibles de San Francisco volver a convertirse en una auténtica prisión? Esto es, al menos, lo que quiere el jefe de la Casa Blanca. Según él, la reapertura del establecimiento será un “símbolo de ley, orden y justicia”.

La isla de Alcatraz, en Estados Unidos, podría ser vaciada de su aluvión de turistas por otra población. El presidente estadounidense lo anunció en un mensaje en su red social, que había pedido a su Administración que reabriera y modernizara la emblemática prisión de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, para encerrar a los criminales más violentos.

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha sido víctima de criminales viciosos, violentos y reincidentes, la escoria de la sociedad, que nunca traerán nada más que miseria y sufrimiento”, escribió el multimillonario republicano en Truth Social.

“Por eso hoy ordeno a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Interior que reabran, amplíen sustancialmente y reconstruyan Alcatraz para encerrar a los criminales más peligrosos y violentos de América”, dijo.

Una atracción turística

En este establecimiento, que fue clausurado en marzo de 1963, estuvieron encarcelados algunos de los mayores jefes de la mafia -incluido Al Capone. Se cerró tras sólo 29 años de servicio debido a los excesivos costes de funcionamiento, según la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

Situada a dos kilómetros de la costa, la antigua prisión es ahora una atracción turística emblemática de la bahía de San Francisco (California).

El presidente estadounidense ha hecho de la lucha contra la delincuencia un elemento clave de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Foto: Don Ramey Logan.