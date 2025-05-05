Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de febrero de 2026


"Una postura clara y pública frente al genocidio": el emplazamiento a los candidatos presidenciales del Foro Palestino

Faride Zerán, Diamela Eltit, Alia Trabucco y otras personalidades nacionales se sumaron al llamado de este espacio dirigido a los postulantes a La Moneda. "Levantar la voz es un deber ético y político en defensa de la vida", destacaron.

Derechos Humanos

Ante la inminente carrera presidencial, el Foro Palestino y distintas personalizadas chilenas hicieron un llamado a las candidaturas presidenciales “a adoptar una postura clara y pública frente al genocidio, el apartheid y la ocupación que enfrenta Palestina”.

“Reafirmamos que el compromiso del Estado de Chile con el reconocimiento de Palestina como Estado soberano debe sustentarse en los principios de los derechos humanos y el derecho internacional, y traducirse en acciones concretas que contribuyan al término del régimen de ocupación y apartheid”, señalaron a través de una carta abierta.

De esa manera, el Foro Palestino convocó a “la sociedad civil chilena a mantenerse vigilante y a exigir de sus representantes definiciones claras sobre una de las más graves crisis humanitarias y jurídicas de nuestra era”.

Escombros de Gaza

Escombros de Gaza. Foto: @UnrwaChile

“El pueblo de Chile tiene derecho a conocer qué proponen sus candidatos frente al genocidio en Gaza, la ocupación de Palestina, así como la destrucción del derecho internacional y la imposición de la ley del más fuerte, promovidas por Israel y sus aliados. Las elecciones de noviembre se desarrollarán en un contexto global marcado por guerras, desplazamientos forzados y erosión democrática. En ese escenario, la política exterior debe ocupar un lugar central en el debate público”, afirmaron.

Asimismo, a través de la declaración pública subrayaron que: “El genocidio en Gaza y la ocupación de Palestina representan una fractura profunda del orden internacional. Con más de 60 mil personas asesinadas, cientos de miles de heridos, infraestructura devastada y un bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria, Israel ha desatado —según Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones israelíes como B’Tselem— la peor crisis humanitaria del siglo XXI”.

La organización expuso que “a esto se suma la complicidad activa de Estados que, pese a la abundante evidencia de crímenes de guerra y de lesa humanidad presentados ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, continúan suministrando apoyo económico, diplomático y militar al gobierno de Israel. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llamado a un embargo de armas como respuesta mínima ante tales violaciones”.

Palestinas desplazadas regresan a Gaza

Palestinas desplazadas regresan a Gaza. Foto: X @UNRWA.

“Hoy, el futuro de la humanidad —y con ello, el futuro de Chile— está en juego en Palestina. Callar es ser cómplice. Levantar la voz es un deber ético y político en defensa de la vida“, enfatizaron.

Firman la carta abierta:

Foro Palestino

Coordinadora por Palestina.
Centro de Información Palestina.
Médicos por Palestina.
Académicos por Palestina.
Artistas por Palestina.

Firmantes individuales:

Faride Zerán – Premio Nacional de Periodismo.
 Diamela Eltit – Premio Nacional de Literatura.
 Pablo Abufom – Vocero, Coordinadora por Palestina.
 Denisse Abarca Abdala – Coordinadora por Palestina.
 Hassan Zerán – Abogado, integrante del Grupo de los 5 abogados que presentaron la demanda contra Netanyahu ante la Corte Penal Internacional.
 Stephanie Elías – Centro de Información Palestina.
 Manuel Hasbún – Presidente, Centro de Información Palestina.
 Fuad Chahín – Abogado, Centro de Información Palestina.
 Francisco Chahuán – Senador.
 Luis Berr – Médicos por Palestina.
 Teresa Chomali – Médicos por Palestina.
 Kamal Cumsille – Académicos por Palestina.
 Ricardo Marzuca – Académicos por Palestina.
 Rodrigo Karmy – Académicos por Palestina.
 Alia Trabucco Zerán – Escritora.
 Lina Meruane – Escritora.
 Ana Harcha – Artistas por Palestina.
 Andrea Giadach – Artistas por Palestina.
 Cristina Hadwa – Artistas por Palestina.
 Yasna Mussa – Periodista, autora de Palestina Infinita.
 Francisco Abogasi – Ex Coordinador del Movimiento BDS para América Latina.

