"Una postura clara y pública frente al genocidio": el emplazamiento a los candidatos presidenciales del Foro Palestino

Ante la inminente carrera presidencial, el Foro Palestino y distintas personalizadas chilenas hicieron un llamado a las candidaturas presidenciales “a adoptar una postura clara y pública frente al genocidio, el apartheid y la ocupación que enfrenta Palestina”.

“Reafirmamos que el compromiso del Estado de Chile con el reconocimiento de Palestina como Estado soberano debe sustentarse en los principios de los derechos humanos y el derecho internacional, y traducirse en acciones concretas que contribuyan al término del régimen de ocupación y apartheid”, señalaron a través de una carta abierta.

De esa manera, el Foro Palestino convocó a “la sociedad civil chilena a mantenerse vigilante y a exigir de sus representantes definiciones claras sobre una de las más graves crisis humanitarias y jurídicas de nuestra era”.

“El pueblo de Chile tiene derecho a conocer qué proponen sus candidatos frente al genocidio en Gaza, la ocupación de Palestina, así como la destrucción del derecho internacional y la imposición de la ley del más fuerte, promovidas por Israel y sus aliados. Las elecciones de noviembre se desarrollarán en un contexto global marcado por guerras, desplazamientos forzados y erosión democrática. En ese escenario, la política exterior debe ocupar un lugar central en el debate público”, afirmaron.

Asimismo, a través de la declaración pública subrayaron que: “El genocidio en Gaza y la ocupación de Palestina representan una fractura profunda del orden internacional. Con más de 60 mil personas asesinadas, cientos de miles de heridos, infraestructura devastada y un bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria, Israel ha desatado —según Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones israelíes como B’Tselem— la peor crisis humanitaria del siglo XXI”.

La organización expuso que “a esto se suma la complicidad activa de Estados que, pese a la abundante evidencia de crímenes de guerra y de lesa humanidad presentados ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, continúan suministrando apoyo económico, diplomático y militar al gobierno de Israel. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llamado a un embargo de armas como respuesta mínima ante tales violaciones”.

“Hoy, el futuro de la humanidad —y con ello, el futuro de Chile— está en juego en Palestina. Callar es ser cómplice. Levantar la voz es un deber ético y político en defensa de la vida“, enfatizaron.

Firman la carta abierta:

Foro Palestino

Coordinadora por Palestina.

Centro de Información Palestina.

Médicos por Palestina.

Académicos por Palestina.

Artistas por Palestina.

Firmantes individuales:



Faride Zerán – Premio Nacional de Periodismo.

Diamela Eltit – Premio Nacional de Literatura.

Pablo Abufom – Vocero, Coordinadora por Palestina.

Denisse Abarca Abdala – Coordinadora por Palestina.

Hassan Zerán – Abogado, integrante del Grupo de los 5 abogados que presentaron la demanda contra Netanyahu ante la Corte Penal Internacional.

Stephanie Elías – Centro de Información Palestina.

Manuel Hasbún – Presidente, Centro de Información Palestina.

Fuad Chahín – Abogado, Centro de Información Palestina.

Francisco Chahuán – Senador.

Luis Berr – Médicos por Palestina.

Teresa Chomali – Médicos por Palestina.

Kamal Cumsille – Académicos por Palestina.

Ricardo Marzuca – Académicos por Palestina.

Rodrigo Karmy – Académicos por Palestina.

Alia Trabucco Zerán – Escritora.

Lina Meruane – Escritora.

Ana Harcha – Artistas por Palestina.

Andrea Giadach – Artistas por Palestina.

Cristina Hadwa – Artistas por Palestina.

Yasna Mussa – Periodista, autora de Palestina Infinita.

Francisco Abogasi – Ex Coordinador del Movimiento BDS para América Latina.