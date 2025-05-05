Yasna Provoste por candidatura fallida de la DC: “No conectó con la ciudadanía y tampoco con nosotros”

La Democracia Cristiana (DC) no tiene candidato presidencial finalmente, así lo resolvió el Tribunal Supremo, que anuló la postulación del diputado y presidente de la falange, Alberto Undurraga, por no suscribirse a un acuerdo de primarias, que era lo resuelto por la Junta Nacional de la colectividad.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora Yasna Provoste fue enfática en que el Tribunal Supremo ratificó el acuerdo de la Junta Nacional: “Entonces, si alguien hoy día quiere desconocer su rol tenemos un problema que es aún mayor respecto de la comprensión lectora”.

En ese sentido, agregó que “para nosotros está tan claro que la candidatura de nuestro presidente del partido ya caducó el día 30 de abril. Por lo tanto, hoy el trabajo es abocarse respecto de cómo las ideas que quiere presentar la DC, como parte de un proyecto colectivo mayor, se plasman en una de las candidaturas”.

En relación al fracaso de la propuesta de la falange, la legisladora fue crítica del liderazgo de Undurraga. “La candidatura de nuestro camarada no solo no conectó con la ciudadanía, sino que tampoco logró conectar ni comunicarse con nosotros, con quienes estamos haciendo política día a día”, subrayó.

“Para conversar, para saber cuales eran nuestras disposiciones, proyecciones, planteamientos, yo lo señalé públicamente, nosotros ni siquiera conocimos los equipos de la campaña del diputado. Pero eso es parte de la historia”, sentenció.

Además, Provoste señaló que como partido fueron convocados a la primaria de centro izquierda: “Durante varias semanas lo que nosotros escuchamos públicamente fue una invitación de todos los sectores, sin distinción y sin omisión, de quienes hoy día forman parte del oficialismo, FA y Socialismo Democrático, a la DC a ser parte de la primaria. Cuando existe esta invitación es también a ser parte de un proyecto colectivo, la única forma en que la centro izquierda logre levantar un proyecto que le haga sentido a la ciudadanía es de una manera muy amplia, muy amplia que incluya al a DC, que ha estado excluida de este Gobierno“.