Caso Bruma: abogado de familiares anuncia hallazgo de restos biológicos en pericias al Cobra

El abogado representante de las familias de tripulantes de la lancha Bruma, Rafael Poblete, confirmó que en los peritajes al barco Cobra se encontraron restos biológicos.

Esto, luego de que se realizaran las diligencias en dique seco de la embarcación propiedad de Blumar, en donde la Policía de Investigaciones (PDI) y sus equipos especializados encontraron restos biológicos en la estructura, bajo la línea de flotación.

“Lo que se nos dijo preliminarmente es que no parecieran restos de peces. Podrían corresponder a restos humanos y eso es lo que tiene que confirmar o descartar las pericias”, informó Poblete.

El abogado querellante indicó que los peritos contratados por las familias de los siete pescadores desaparecidos están “trabajando aceleradamente”, pero para completar sus propias pericias pidieron también realizar análisis a los restos de Bruma y “hacer algunas pruebas faltantes a Cobra en San Vicente”.

“Nosotros tenemos cifradas expectativas en que prontamente se va a romper el pacto de silencio y se van a conocer declaraciones de los miembros de la tripulación. Quizás no los que iban en el puente que van a develar lo que ya es un secreto a voces. Que se sintieron el impacto y no se detuvieron”, agregó.

“Desde un primer momento dijimos que fue una colisión y que han llegado a una versión acomodaticia. Lo altamente contradictorio ha sido Blumar. Primero dijo que no sintieron nada, después dijo que sintieron un ruido, después dijo que pudieron haber impactado y después reconocieron el impacto y trataron de culpar a Bruma, lo cual es una estrategia altamente censurable, de culpar a la tripulación de Bruma, que no puede hablar para defenderse”, planteó el abogado querellante.

Sobre el hallazgo de restos óseos de origen no identificados en la planta de procesamiento de la empresa Orión en la comuna de Coronel, el abogado confirmó que Fiscalía contactó a las familias para realizar pruebas comparativas de ADN, pero que aún no hay nada confirmado. “Esperamos que el Servicio Médico Legal (SML) dé alguna confirmación. Por mientras, expectantes”, expresó.

“Desde un primer momento se tomaron muestras genéticas a familiares para tener material de comparación en caso de que se recogieran algunos restos que pudieran corresponder a la tripulación. Eso ya está”, explicó, añadiendo que “lo primero es verificar si son restos humanos y luego empiezan a hacer los matchs con las muestras de ADN que tienen”.