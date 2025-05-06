Diario y Radio Universidad Chile

Chile acusa que Israel violaría el derecho internacional tras anuncio de expansión militar en Gaza

A través de Cancillería, el Gobierno advirtió que “un nuevo desplazamiento forzoso de la población gazatí constituiría un crimen de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma”.

Internacional

En un nuevo capítulo de la crisis humanitaria que mantiene en vilo a la comunidad internacional, el Gobierno de Chile expresó este jueves su “firme condena” a la decisión del gabinete de seguridad de Israel de ampliar sus operaciones militares en Gaza, medida que implica la expulsión de la población palestina y la demolición de infraestructuras civiles en caso de no alcanzarse un acuerdo en los próximos días.

Mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo chileno acusó a Israel de poner en marcha una estrategia que vulnera de manera directa el derecho internacional. “El Gobierno de Chile condena firmemente la decisión adoptada por el gabinete de seguridad de Israel de expandir sus operaciones militares en Gaza con el propósito de conquistar y retener territorios de dicha Franja. De concretarse tal decisión, implicaría una violación flagrante del derecho internacional”, señala el documento.

La advertencia sube de tono al recordar la figura de los crímenes de lesa humanidad ante el riesgo de un nuevo éxodo forzado de civiles palestinos. “Chile recuerda, además, que un nuevo desplazamiento forzoso de la población gazatí constituiría un crimen de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma”, puntualiza la nota oficial.

A esto se suma el rechazo a la nueva modalidad de distribución de ayuda humanitaria que ha propuesto Israel. Según el gobierno chileno, la iniciativa vulnera los principios universales que rigen la asistencia humanitaria en contextos de conflicto. “Asimismo, el Gobierno de Chile expresa su firme rechazo al nuevo plan de distribución de ayuda humanitaria anunciado por Israel, iniciativa que contraviene principios humanitarios fundamentales, tales como la humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad”, agrega el comunicado.

En esa línea, Chile “exige a Israel que permita la entrada urgente de ayuda humanitaria a Gaza”, reafirmando así su llamado a la comunidad internacional para atender de inmediato la crítica situación humanitaria que atraviesa la población civil.

El pronunciamiento diplomático concluye con una solicitud directa al gobierno israelí para desistir de su ofensiva y alinearse con el derecho internacional humanitario. “Finalmente, Chile insta a Israel a revertir su decisión y a respetar las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”.

El contenido del comunicado fue también compartido en redes sociales por el canciller Alberto van Klaveren, quien reafirmó la postura histórica de Chile sobre el conflicto palestino-israelí. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), escribió: “La única solución sostenible es la coexistencia en paz de dos Estados: Israel y Palestina”.

Esta declaración se suma a una creciente preocupación de varios países que han llamado a detener las hostilidades y a evitar una nueva escalada bélica, que podría provocar una catástrofe aún mayor en la región de Gaza.

