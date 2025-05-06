Colo Colo visita a Fortaleza en un crucial duelo por Copa Libertadores

Crucial partido para Colo Colo. El Cacique visita este martes en Brasil, desde las 20:30 horas, a Fortaleza, por la cuarta fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.

El cuadro albo necesita sumar, debido a que la sanción de la Conmebol por los incidentes en el Monumental en el duelo ante los propios brasileños, lo dejó como colista del Grupo E, con dos puntos, y con una derrota en esta jornada ya se despediría de la chance de clasificar a octavos de final del torneo continental.

Para este duelo, el técnico Jorge Almirón realizaría algunos cambios. Por ejemplo, volvería a formar una línea de tres en defensa, y sacaría de la titularidad al cuestionado Salomón Rodríguez.

De esta manera, la probable alineación sería con Brayan Cortés; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Claudio Aquino; y Javier Correa.

En tanto, Fortaleza, donde juega el defensa chileno Benjamín Kuscevic, también llega con problemas, debido a que marcha 17° en el Brasileirao y ha ganado apenas uno de siete partidos.

En la Liberadores, tiene cuatro puntos, pero tres de ellos fueron por “secretaria” ante el Cacique tras el escándalo en Macul.

El equipo brasileño formaría con Joao Ricardo; Eros Mancuso, David Luiz, Kuscevic y Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Guillermo “Pol” Fernández y Emanuel Fernández; Marinho, Deyverson y Breno Lopes.