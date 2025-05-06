Comisión para la Paz y el Entendimiento: parlamentarios RN discrepan con portazo de la UDI a informe final

Luego de un año y diez meses de trabajo, la Comisión para la Paz y el Entendimiento tuvo este martes su hito final, pues sus integrantes entregaron sus conclusiones relativas a la disputa territorial en las regiones de La Araucanía, el Biobío, Los Lagos y Los Ríos al Presidente Gabriel Boric.

La entrega se hizo mediante una ceremonia en el Salón Montt-Varas, desde el Palacio de La Moneda, con presencia de ministros, parlamentarios, dirigentes empresariales, y por cierto, los ocho comisionados y comisionadas que fueron encomendados con esta labor, incluyendo a Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, quien entregó el único voto de rechazó a este documento.

El texto cuenta con un catastro de tierras entregadas y la demanda aún pendiente, además de propuestas de reparación tanto para el pueblo mapuche como para las víctimas de violencia rural.

En concreto, son 21 recomendaciones divididas en cinco ejes: justicia y reconocimiento con foco en el pueblo mapuche, donde se incluye su reconocimiento constitucional; reparación a víctimas de violencia rural con un proyecto de ley que detalla indemnizaciones económicas por daños emocionales, físicos y materiales; bases de la compra de tierras; desarrollo territorial y garantías para la implementación de las propuestas.

En su discurso, el Presidente Gabriel Boric dijo confiar en que “el país sabrá aquilatar y agradecer este histórico acuerdo“. Así, con carpeta en mano, prometió formarse una opinión durante la gira que emprenderá desde este viernes hacia el sudeste asiático.

“Me lo llevaré al viaje que emprendo esta semana al sudeste asiático para poder estudiarlo en las largas horas de avión y en las próximas semanas dar cuenta al país de cómo proceder, porque aquí no hay una mera declaración de buenas intenciones ni un diagnóstico que ya conocemos, hay propuestas. Hoy se nos traspasa una responsabilidad a quienes conducimos el Estado”, señaló.

Transversalmente se valoró la labor ejercida como un punto de partida para la resolución del conflicto. Por ejemplo, El co-presidente de la comisión y exministro del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno Charme, expresó su positiva valoración del acuerdo, señalando que “esto sí se puede resolver”.

“Tenemos que deponer nuestras diferencias y mirar las cosas en su justo mérito. Esto es algo perfectible, ellos (parlamentarios) tienen esa tarea y estoy seguro que la van a realizar. Yo he hablado con muchos y hay una muy buena disposición. El momento electoral no es el mejor, pero ya llegará el momento de la calma”, afirmó.

Lo último, lo dijo como un mensaje a su sector, ya que el informe tuvo como antesala el rechazo que, en principio, anunciaron dirigentes de derecha, principalmente la UDI, y que motivaron la inasistencia de los presidentes de partidos del sector al acto final en La Moneda.

Los únicos representantes de la oposición que acudieron a La Moneda fueron los presidentes del Congreso Nacional, José Miguel Castro y Manuel José Ossandón, además del senador por La Araucanía, José García Ruminot. Los tres militantes de Renovación Nacional se distanciaron de las críticas emitidas por el gremialismo al texto e instaron a leer primero y luego emitir opiniones.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), dijo: “Creo que uno no debe criticar algo que no ha leído, eso es evidente, uno más uno. Aquí tenemos que tener visión de Estado, uno puede tener opiniones criticas por un lado u otro si esto no es la perfección, este es un trabajo que puede tener mucho errores, pero esto se puede arreglar en el tiempo. Reconozcamos que es un punto de partida, esta no es la llave de solución, pero es una visagra que abre una puerta de esperanza”.

En tanto, el senador José García Ruminot, indicó que éste ha sido un trabajo serio y riguroso. “Por lo tanto, tenemos la obligación de analizarlo, estudiarlo, seguramente vamos a tener muchas dudas cuando lo leamos, reunirnos con quienes integraron la comisión para aclarar las dudas y formarnos nuestra opinión. Yo lo que creo que no se debía hacer, era darle un portazo a este informe menos aún si hasta el momento no lo conocemos”.

Asimismo, Castro (RN) dijo que: “Siempre hay que leer las cosas antes, hay que analizar bien cuáles son los proyectos y cosas que van a repercutir en el Congreso, y después hacer su propia opinión”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, señaló: “Vamos a estudiar el documento con profundidad y seguramente van a ver algunos aspectos negativos que los vamos a tener que evaluar en su mérito, pero tiene muchos aspectos positivo (…). Lo que queremos como SNA es empujar la región al desarrollo”.

Consultada por las declaraciones cruzadas en su sector, la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, desdramatizó el hecho. “Diferencias en un mismo sector político es natural que existan y no me parece que uno lo achaque a un tema electoral de que hayan diferencias de opinión, las diferencias de opinión son legítimas, son parte de la conversación nacional”, zanjó.