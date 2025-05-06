Diputada Fries (FA) y debate sobre RUF: "El problema aquí son los Crespos, esos Carabineros que se saltan todas las reglas"

El proyecto sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), conjunto de normas y principios que regulan cómo policías y militares pueden emplear la fuerza para cumplir con sus funciones, evitando abusos y asegurando la protección de la vida y la integridad de las personas, se encuentra en su tercer trámite luego de la votación del Senado.

La iniciativa, que hace dos semanas fue despachada de la Cámara Alta, dejó disconforme al oficialismo, puesto que se rechazó el principio de proporcionalidad.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Lorena Fries, explicó que la iniciativa busca darle “certezas a los carabineros en su actuar, para que tengan claro cuándo se están saliendo del margen de acción que tienen”.

“Para eso se conciben normas que les permitan usar armas letales de determinada manera y armas potencialmente letales de otra manera, para que tengan una graduación en el uso de las fuerzas, que va desde conversar con la persona hasta someterla cuando se trata de reacciones agresivas”, detalló.

En esa línea, Fries enfatizó que la iniciativa es un “proyecto difícil“, en el que aún faltan acuerdos a pesar de los extensos debates que se han dado en la materia. Consultada sobre el principio de proporcionalidad que fue rechazado en el Senado, la exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo hincapié en que la derecha “ha sido férrea defensora de que se mantenga el principio de racionalidad en vez del de proporcionalidad”.

“Ya no contamos con el principio de proporcionalidad, si el de gradualidad que hay que mejorarlo, pero hay cuestiones que también llaman la atención y que son graves. Por ejemplo, se perdió una norma que establecía que en el uso de fuerza letal, es decir, de armas que pueden provocar, o que están hechas para provocar la muerte, la prohibición de disparar del torso hacia arriba, eso se perdió. Eso a mí me parece un punto gravísimo, porque lo que uno busca con las fuerzas policiales no es matar gente, sino que es neutralizarla, ojalá evitando la muerte, esa es la idea de las reglas de uso de la fuerza, y esa norma se perdió”.

Respecto a cómo se ha dado el debate público respecto a las RUF, Fries cuestionó que: “Se corrió la valla hacia la derecha y una cierta deslegitimación de lo que son los derechos humanos. Antes, uno, ante la sola palabra, decía esto no se puede traspasar. Hoy día la verdad es que eso no es así porque la gente está con miedo. El miedo ha sido la trinchera de la derecha y el miedo da lugar a los extremos, da lugar también a los discursos de odio. En el fondo, a través del miedo, lo que hacemos es erosionar el Estado de Derecho y eso es un poco lo que ha hecho la extrema derecha en Chile“.

“La derecha en esto ha operado como si Carabineros requiriera la defensa de ellos, cuando Carabineros es probablemente el pilar democrático cuando se trata justamente de los temas de seguridad, porque nos representan a todos en el territorio. El debate se ha planteado en términos de pro-Carabineros o pro- delincuentes, o pongámoslo al revés, pro-derechos humanos anti-Carabineros y eso no es así. Son dos caras de una misma moneda, que lo que hacen es garantizarle a Carabineros que el día de mañana no va a estar sometido a un juicio porque actuó bien”, sostuvo.

De esa manera, Fries destacó que: “El problema aquí son los Crespos, son esos Carabineros que desde el primer momento se saltan todas las reglas, actúan con brutalidad, amenazan, ya lo sabemos, vimos los videos. No queremos Crespos en Carabineros. Queremos policías profesionales, capaces, empáticos con la ciudadanía que está en problemas, duros con los delincuentes, pero no queremos Crespos. Por lo tanto, las Reglas del Uso de la Fuerza son claves”.