India lanza misiles aéreos contra Pakistán: "Una respuesta al brutal ataque terrorista de Pahalgam"

El Ministerio de Defensa indio señaló que sus "acciones son de naturaleza no escalatoria". "Hemos demostrado considerable moderación en la selección de objetivos y el método de ejecución”, indicaron.

Internacional

El Ministerio de Defensa de India anunció este martes que realizó una serie de ataques aéreos contra posiciones “terroristas” en Pakistán y en áreas de Jammu y Cachemira controladas por Islamabad, en medio de una cada vez mayor escalada de las tensiones tras el atentado mortal de hace dos semanas en la turística localidad de Pahalgam.

India justificó esta operación como una “respuesta precisa y contenida al brutal ataque terrorista de Pahalgam”. “Se llevaron a cabo ataques contra nueve infraestructuras terroristas en Pakistán y en los territorios de Jammu y Cachemira ocupados por Pakistán”, señala el comunicado.

“Nuestras acciones han sido medidas y de naturaleza no escalatoria. No se han atacado instalaciones militares pakistaníes. La India ha demostrado considerable moderación en la selección de objetivos y el método de ejecución”, expuso el Ministerio de Defensa indio.

Cabe mencionar que el domingo pasado el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, afirmó que es su responsabilidad colaborar con las fuerzas armadas para dar una “respuesta adecuada” a quienes tienen malas intenciones, sugiriendo que daría una respuesta militar al brutal ataque en la Cachemira india hace dos semanas, donde murieron 26 turistas.

