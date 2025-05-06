Diario y Radio Universidad Chile

Las 21 propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento

El escrito se encuentra conformado por recomendaciones segmentadas en cinco ejes: Justicia y reconocimiento; Reparación a las víctimas; Tierras; Desarrollo territorial, y Garantías de la implementación.

La mañana de este martes la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó el informe final de la instancia, que busca dar una salida política al conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

El escrito se encuentra conformado por 21 recomendaciones, las cuales están segmentadas en cinco ejes: Justicia y reconocimiento; Reparación a las víctimas; Tierras; Desarrollo territorial, y Garantías de la implementación.

Justicia y reconocimiento:

1) Reconocimiento constitucional.
2) Reconocimiento a las formas propias de organización mapuche.
3) Revitalización cultural y lingüística.
4) Representación política.
5) Nuevo órgano de alta jerarquía y coordinador de la política indígena.
6) Consulta indígena y participación.

Reparación a víctimas:

7) Ley de reparación a víctimas.
8) Órgano de reparación a víctimas de la violencia.
9) Mecanismos de reparación a víctimas de la violencia.

Tierras:

10) Bases del acuerdo de tierras.
11) Transición institucional.
12) Agencia de reparación.
13) Modificaciones en materia de contratos en tierras indígenas.
14) Tierras forestales.
15) Formas en que repara la Agencia.
16) Criterios para la reparación en tierras.
17) Competencia del Tribunal Arbitral.

Desarrollo territorial:

18) Desarrollo territorial y económico de las regiones.

Garantías para la implementación

19) Acompañamiento al Nuevo Sistema de Reparación de Tierras.
20) Acceso al financiamiento.
21) Implementación de las recomendaciones.

