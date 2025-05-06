Martina Yopo por baja en fecundidad: "Hoy ser mujer ya no necesariamente significa tener hijos"

El pasado martes se presentaron los segundos resultados del Censo 2024, el que tiene foco en tres áreas: fecundidad, migración internacional y migración interna. En ese sentido, la encuesta reveló que en materia de fecundidad se evidenció una disminución importante entre las mujeres de 15 a 49 años, con una tasa que alcanzó el 56, 5%.

Esta caída comenzó a notarse entre 2002 y 2017, consolidándose en la medición de 2024. Lo que representa una disminución de 14,1 puntos desde 1992, registrándose la mayor caída en el período entre 2017 y 2024.

Las regiones que presentan un mayor porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con hijos son Atacama (62,5%), Tarapacá (62,1%) y Aysén (62%). Las 10 comunas a nivel nacional que presentan el mayor porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con hijos/as son: General Lagos (81,8%), Primavera (73,2%), San Gregorio (73,2%), Huara (69,8%), Maria Elena (68,6%), Colchane (68,6%), Alhué (67,9%), Pica (67,6%), Diego de Almagro (67,5%) y Tocopilla (67,3%).

En conversación con la Primera Edición de Radioanálisis, la doctora en Sociología y académica de la Pontificia Universidad Católica, Martina Yopo, señaló que estas cifras revelan datos que aportan nuevamente a las tendencias demográficas y reproductivas que “están explicando la baja natalidad en la sociedad chilena hoy“.

Yopo expresó que “lo que vemos no es solamente esta disminución de la prevalencia de la maternidad“, que es efectivamente el porcentaje de mujeres que tiene hijos durante su vida fértil, sino que también vemos que el promedio de hijos o hijas para estas mujeres que efectivamente tienen hijos “ha disminuido también de manera importante”.

En ese sentido, la doctora en Sociología señaló que en 1992, las mujeres declaraban tener en promedio 2.5 hijos aproximadamente, porcentaje que “hoy se encuentra bajo el promedio de los hijos 2 hijos, con un porcentaje de los 1.97 hijos por mujer“.

“Es importante aclarar que esta cifra es distinta a la tasa global de fecundidad en Chile, que es de 1.16 hijos, porque esto es de alguna manera el cálculo del número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil de ser madre en esta época”, explicó.

En esa misma línea, la académica de la PUC sostuvo que “hay que interpretar estas cifras con cautela”, porque estas “no quieren decir que necesariamente que está aumentando el porcentaje de mujeres que va a terminar su vida fértil sin hijos”.

“Lo que estamos viendo aquí de manera importante, es que hay no solamente una postergación de la maternidad, una disminución del embarazo adolescente, sino también el hecho de que las mujeres están teniendo una cantidad menor de hijos. Estamos viviendo transformaciones demográficas muy profundas en torno a la reproducción que nos están llevando a tener la tasa de natalidad más baja de nuestra historia y una de las más bajas a nivel mundial“, detalló.

Asimismo, la socióloga hizo hincapié en que cuando hablamos de la postergación de la maternidad tenemos que hablar de fenómenos que son “socialmente ambivalentes”. “Por un lado, la disminución del embarazo adolescente y la postergación de la maternidad implican una mayor autonomía reproductiva, es decir las mujeres hoy tienen mayor poder y capacidad de decidir si quieren embarazarse, cuándo quieren embarazarse y si quieren ser o no ser madres”.

“Esto es una reivindicación en términos de justicia social y equidad de género que es muy relevante”, subrayó Yopo. Además, precisó que esta es una tendencia que “revela claramente cambios culturales importantes en torno a normas de género y de familia”. “El hecho de que hoy ser mujer ya no necesariamente significa tener hijos y ser familia. No necesariamente significa convertirse en madre“.

“Uno de los principales desafíos asociados a la postergación de la maternidad es que muchas mujeres retrasan la edad para tener su primer hijo, y cuando desean convertirse en madres, enfrentan dificultades fisiológicas. Esto se debe a que el cuerpo femenino, con el paso del tiempo, se vuelve menos eficiente para reproducirse sin asistencia médica. Lo que estamos observando en Chile es una nueva realidad reproductiva, parte de una gran transformación demográfica: el aumento de la infertilidad relacionada con la edad, junto con el crecimiento en el uso de técnicas de reproducción asistida para lograr el embarazo“, comentó.

Por otro lado, la académica también se refirió a la disminución del embarazo adolescente y afirmó que “históricamente, tanto en Chile como en otros países de América Latina, uno de los problemas ha sido la alta fecundidad adolescente y la dificultad para revertirla, a pesar de programas de desarrollo y políticas públicas sostenidas“. De la misma manera, añadió que “en Chile, cuando se habla de la reducción del embarazo adolescente, se pueden contar dos historias: una de ellas tiene que ver con una política pública que ha sido muy exitosa al mejorar el acceso a anticonceptivos“.