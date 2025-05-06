Plan de Israel de extender su ofensiva en Gaza buscaría “terminar con el Estado de Palestina”

Aviso: este artículo contiene imágenes explícitas sobre la situación en Gaza que pueden herir la sensibilidad del lector.

El gabinete de seguridad de Israel aprobó este lunes 5 de mayo la intensificación de su ofensiva militar en la Franja de Gaza, con el objetivo declarado de “conquistar y retener territorios”, en una estrategia que contempla el desplazamiento forzoso de la población gazatí. La decisión ha generado una ola de críticas internacionales, incluido el Gobierno de Chile, que advirtió que la medida vulnera el derecho internacional y podría constituir un crimen de lesa humanidad, mientras que el Grupo Parlamentario de Amistad Chileno–Palestina exigió la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel si se concreta la operación.

El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, destacó en redes sociales que el nuevo plan para Gaza es “un paso valiente en el camino hacia la victoria absoluta“, aunque a su juicio la “solución real y profunda” para la Franja “sólo llegará con el pleno avance del plan migratorio”, un eufemismo para aludir al desplazamiento masivo de población.

Desde el 7 de octubre de 2023, los ataques terrestres y bombardeos constantes por parte de las Fuerza de Defensa de Israel sobre el enclave palestino han dejado 52 mil 612 muertos y 118 mil 752 heridos, principalmente mujeres y niños, según informaron las autoridades sanitarias de Gaza durante esta jornada.

En la reunión del gabinete de seguridad de Israel, además, se abrió la puerta a establecer un nuevo método para volver a permitir la entrada de ayuda humanitaria donde se avaló que empresas privadas no israelíes gestionen los envíos, supeditados en cualquier caso a que el Estado hebreo vuelva a dar luz verde a este suministro.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales, Mladen Yopo, sostuvo que la estrategia fundamental de Israel con esta decisión es “hacer inhabitable Gaza y terminar con el Estado de Palestina“.

En esa línea, Yopo detalló que Israel “está generando una situación en Gaza que está siendo inhabitable”, pues a la intensificación de los bombardeos aéreos y terrestres, las Fuerzas de Defensa de Israel han incluido un bloqueo a la ayuda humanitaria desde el 2 de marzo.

“No ha entrado ningún camión de agua, comida, combustible, suministros médicos a Gaza por más de dos meses. Esto está generando situaciones límites a 2 millones 400 mil personas. Hoy día hay una situación intensa de inanición, de exterminio de la población”, puntualizó Yopo

En diálogo con nuestro medio, el analista internacional Guillermo Holzmann detalló que lo primero que busca hacer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con la estrategia aprobada por su gabinete de seguridad es “expulsar a Hamas de Gaza”.

“Lo segundo es neutralizar a los hutíes en Yemen. Tercero, ampliar su influencia en Siria directamente. Y cuarto, aumentar su influencia en los territorios que le corresponden a Palestina según los acuerdos internacionales. En esa perspectiva, Netanyahu aprovecha una suerte de vacío de decisión de parte de Estados Unidos, un vacío intencional en todo caso, no es un vacío cualquiera, pero que sin duda va a traer otros inconvenientes, porque va a dificultar muchísimo incluso las acciones que Israel está haciendo para obtener la paz en Medio Oriente”, profundizó.

La postura de Chile ante el anuncio de Israel

En un comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno de Chile condenó “firmemente la decisión adoptada por el gabinete de seguridad de Israel de expandir sus operaciones militares en Gaza con el propósito de conquistar y retener territorios de dicha Franja. De concretarse tal decisión, implicaría una violación flagrante del derecho internacional”.

La nota de prensa detalló que “un nuevo desplazamiento forzoso de la población gazatí constituiría un crimen de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma“.

En esa línea, atendiendo a la grave crisis humanitaria que afecta a más de dos millones de gazatíes que se han visto despojado de todos los recursos básicos de supervivencia, el Ejecutivo mostró su “rechazo al nuevo plan de distribución de ayuda humanitaria anunciado por Israel, iniciativa que contraviene principios humanitarios fundamentales, tales como la humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. En ese sentido, exigimos a Israel que permita la entrada urgente de ayuda humanitaria a Gaza“.

“Finalmente, Chile insta a Israel a revertir su decisión y a respetar las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario“, concluye el comunicado.

A su vez, el Presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta de X, criticó la decisión del gabinete de seguridad israelí y aseguró que “Netanyahu ha cruzado una línea nuevamente. Chile condena este plan inaceptable que, de concretarse, implicaría una violación flagrante del Derecho Internacional”.

La historia juzgará con dureza a quienes ejecutan, apoyan y justifican el desplazamiento forzado y sufrimiento de un pueblo entero. El Gobierno de Netanyahu ha cruzado una línea nuevamente. Chile condena este plan inaceptable que, de concretarse, implicaría una violación… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 6, 2025

Para Holzmann, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene y “trata de mantener dentro del lenguaje diplomático lo que son los objetivos o lo que hace la línea de acción respecto a Israel y a Palestina. Recordemos que el Estado chileno reconoce la necesidad de la existencia del estado Palestina y Chile votó a favor de ella en Naciones Unidas. Por lo tanto, yo creo que hay una línea consistente y coherente de parte de la Cancillería chilena”.

“Cuando se trata de adjetivizar lo que ahí sucede, es que se coloca también el énfasis del propio Presidente en su calidad de Jefe de Estado, al querer instalar sobre su crítica permanente a Israel y el cuestionamiento particularmente a las acciones de Netanyahu, en este caso, tanto sobre Gaza como sobre Cisjordania. En consecuencia, creo que ahí hay un tema donde se trata de equilibrar adecuadamente la posición tradicional de Chile con los intereses específicos que tiene el Presidente Boric”, complementó el analista internacional.

Parlamentarios exigen romper relaciones diplomáticas con Israel si se concreta intervención militar en Gaza

Ante la amenaza del gabinete israelí de intervenir y destruir Gaza, integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad Chileno–Palestina, junto a parlamentarios de diversas bancadas, exigieron que Chile rompa relaciones diplomáticas con Israel en caso de concretarse la operación militar, además de solicitar la revisión de los acuerdos comerciales vigentes con ese país.

Al respecto, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, fue enfática en señalar que: “No podemos guardar silencio ante una amenaza de limpieza étnica. Si en 10 días se inicia esta operación militar, el Estado de Chile debe romper relaciones diplomáticas con Israel. No es una decisión ideológica, es una exigencia ética y humanitaria. No basta con condenar, es necesario actuar, y la política exterior de Chile debe estar a la altura del momento histórico que vivimos“.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (ex-RN) afirmó que “esta es una causa que nos convoca transversalmente. El respeto al derecho internacional y a la dignidad humana no puede estar condicionado por afinidades políticas. Chile debe revisar sus relaciones comerciales y diplomáticas si se concretan estas amenazas. El mundo no puede seguir siendo cómplice pasivo de un proceso sistemático de destrucción. Esta acción que hoy anunciamos es un mínimo ético ante una situación límite”.

En esa línea, el presidente del Grupo Parlamentario Chile-Palestina, diputado Marcos Ilabaca (PS) comentó que “no podemos permanecer indiferentes ante la advertencia del gabinete israelí de arrasar Gaza si no se alcanza un acuerdo en 10 días. Eso no es diplomacia, es chantaje armado“.

“Exigimos al Presidente de la República y al canciller que, si este ataque se concreta, Chile rompa relaciones diplomáticas con Israel. Este no es un tema lejano: es un imperativo moral y político. Si decimos defender los derechos humanos, este es el momento de demostrarlo con acciones concretas”, concluyó Ilabaca.

¿Qué debería hacer la comunidad internacional?

El magíster en Relaciones Internacionales, Mladen Yopo, aseveró que una manera de terminar con la escalada del conflicto es generar “una situación de presión, una situación de aislamiento del gobierno de Netanyahu“. Desde esa perspectiva, sostuvo que “Chile debería limitar todo lo que son los acuerdos comerciales con Israel. Esa es parte de las cosas que puede hacer Chile“.

Además, el doctor en Ciencias Sociales destacó la importancia de “levantar la voz y recordar el tema, porque si no se empieza a normalizar. Y eso es una situación que de alguna forma cuentan todos los elementos que están generando hoy día este desastre. Cuentan con que la gente se olvide del tema y lo deje pasar”.

Yopo enfatizó la importancia de detener la guerra y buscar una solución como la que “ha planteado el Gobierno de Chile, que son dos Estados donde hay una capital que va a ser común, digamos, que sería Jerusalén. Esa es la postura de Chile, que fue la postura inicial de lo que es la resolución 181 de Naciones Unidas”.