Psicóloga especialista en TEA y dichos del rector del INBA: "En todos los estamentos falta capacitación” 

Los dichos del rector interino del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, sacudieron a la comunidad educativa y la opinión pública. “El colegio requiere una intervención pero gigante (…). Hoy el colegio parece diferencial. No hay más de 700 cabros, más del 60% son weones con TEA. O sea, no tení ninguna posibilidad de volver a tener la excelencia académica en el corto plazo, ninguna”, dijo Saavedra en un audio que se filtró durante el fin de semana.

Saavedra pidió disculpas a través de un video y aseguró que sus palabras “no fueron las adecuadas” y que “en ningún minuto quise ofender a estudiantes en esta condición de espectro autista”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y especialista en Trastorno del Espectro Autista, Viviana Cortés, afirmó que las declaraciones del rector le parecieron “desafortunadas y lamentables, sin embargo, me parece muy importante utilizarlo como una oportunidad de análisis respecto de la crisis, de las necesidades y de las características del autismo”.

“Lo que escuché fue una persona (…) diciéndole a otra que necesitamos un cambio estructural de fondo. Las atribuciones que hace respecto de las responsabilidades están equivocadas, pero lo que dice es que esto no se arregla con hot dogs, que esto no se arregla con convivencia. ‘Hay una dificultad, una crisis en la educación que es muy profunda y yo necesito ayuda, necesito apoyo’, eso es lo que yo escucho en ese audio”, agregó.

La también directora académica del Diplomado en Abordaje Interdisciplinario del Trastorno del Espectro Autista de la UAI afirmó que ha quedado en evidencia que hay una carencia respecto a capacitación sobre la Ley Tea: “Es muy interesante ver que no son solo los profesores, sino que son todos los estamentos de la comunidad los que no están capacitados”.

Cortés explicó que la inclusión que se ha impulsado no ha venido acompañada de capacitación y “eso está dando pie a estas dificultades que se están generando, que son propias de la humanidad, que es tenerle temor a lo desconocido”.

“La enorme mayoría de los profesores, familiares, con los que uno conversa todos los días, tienen una disposición positiva hacia la inclusión, el problema es el cómo. Lo que pasó con lo que dice el rector esta vez, más que entrar en la polémica, es ponernos en evidencia. Hasta la máxima autoridad no sabe qué hacer y está haciendo atribuciones erróneas”, indicó.

La experta analizó que en este caso Gonzalo Saavedra adjudica características que se atribuyen a personas en el espectro autista, en un sentido negativo, a estudiantes con ciertos problemas, como “trastornos de las comunicación y cierta rigidez conductual, probablemente también esté pensando también en impulsividad o dificultad de control inhibitorio”.

“El hecho de que lo atribuya al autismo no solamente es grave por el estigma que pone en la comunidad autista, transgrediendo directamente el espíritu de las leyes, sino que además está invisibilizando una serie de otros factores que podrían estar inhibiendo a que estos niños tengan, si es que tienen dificultades, en la comunicación, la relación, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. Está invisibilizando lo que es el consumo de alcohol y drogas, la exposición a violencia intrafamiliar, no está visibilizando el ausentismo escolar, cosas mucho más específicas como el descenso en la capacidad de comprensión lectora (…) dislexia, déficit atencional, salud mental, trastornos del ánimo, depresiones severas que también han aumentado mucho en la población sobre todo adolescente”, sentenció.

En tanto, la psicóloga clínica infantojuvenil agregó que “si el rector no está observando que existen todo ese resto de dificultades que se relacionan con este porcentaje entonces cómo las va a enfrentar”.