"Quiero devolverle la mano a la vida": Douglas inicia gira nacional con orquestas sinfónicas juveniles

“Cultura en comunidad” es el nombre de la nueva gira nacional que emprenderá el cantante Douglas, en la que los protagonistas serán los niños y jóvenes que integran las distintas orquestas comunales de Chile. Ellos, junto al cantante, interpretarán en el escenario el exitoso repertorio del artista en clave sinfónica.

“Cuando era pequeño, a mí me dieron una oportunidad que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Tenía 12 años cuando el cura de mi parroquia me vio tan interesado en la música que me regaló mi primera guitarra, instrumento que de otra manera no hubiera podido tener. Esa guitarra me incentivó a cantar, a componer”, recordó el artista sobre sus inicios en la industria.

“Ese momento marcó el futuro de mi vida y la posibilidad de apostar a mis sueños, y no solo construir una carrera de más de 25 años de trayectoria, sino que la música me llevó por distintos países, en donde conocí a mi mujer y pude formar mi familia, que es mi gran riqueza. Hoy quiero devolverle la mano a la vida brindando esa oportunidad a jóvenes que como yo, que sueñan con un futuro prometedor”, sumó emocionado el cantante de éxitos como “Sigo Romántico”, “Cariño Malo” y “Enamorados”.

La gira tendrá como puntapié inicial el histórico Teatro Municipal de Santiago, junto a la orquesta juvenil de la comuna, el día 11 de mayo, con entrada gratuita y distribuida por la municipalidad. En esta ocasión, se celebrará a todas las mamás a través de su más reciente single, “Gracias, mamá”. Tras esta presentación, el tour continuará por todo Chile, destacando así la cultura en comunidad. La disponibilidad de los tickets será anunciada a través de los canales digitales del municipio de Santiago.