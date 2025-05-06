Rechazo transversal a declaraciones del rector (i) del INBA: comunidad educativa y autoridades alzan la voz

Este martes un grupo de manifestantes se congregó para exigir la salida del rector (i) del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, tras la filtración de un audio en el que se refería de manera ofensiva a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La protesta se desarrolló a las afueras de La Moneda, donde los manifestantes mostraron carteles y cantaron consignas en contra de la autoridad.

“Parece colegio diferencial, más del 60% son hueones con TEA, o sea, no tienes ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo, ninguna”, fueron las palabras de Saavedra en el video difundido.

En ese sentido, un grupo de apoderados del INBA se reunió en las inmediaciones del establecimiento para exigir su renuncia inmediata. Los familiares expresaron su rechazo a las declaraciones del rector y aseguraron que no aceptarían disculpas, destacando que la gestión del rector ha estado marcada por faltas de respeto hacia los estudiantes y la comunidad educativa.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, descartó la remoción de Saavedra del cargo, indicando que quiere dialogar con él antes de tomar cualquier decisión. “Quiero conversarlo con él, pero desde mi mirada, como sostenedor, no está en discusión que siga siendo el rector interino mientras la rectora (María Alejandra Benavides) está suspendida”, dijo este lunes.

Las respuestas a estas declaraciones no tardaron en llegar. La candidata del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, condenó enérgicamente las palabras del rector, calificándolas de “inaceptables” y señalando que reflejan una visión excluyente que no debería existir en la educación pública.

“Condeno absolutamente los dichos del rector del INBA, Gonzalo Saavedra, sobre niños con TEA. Las disculpas no bastan: se necesita un compromiso real con la inclusión. Todo mi apoyo a las familias”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez emitió un comunicado oficial manifestando su profundo rechazo a cualquier forma de discriminación contra niños, niñas y adolescentes. “Esto resulta especialmente grave cuando quien emite estas palabras es una autoridad educativa, quien debería ser un garante y promotor del respeto absoluto a cada uno de los derechos de sus estudiantes”, señalaron. Además, oficiaron a la Municipalidad de Santiago para solicitar antecedentes y medidas respecto a lo sucedido.

Asimismo, la diputada y subjefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, dijo que: “Nos parece una vergüenza y francamente inaceptable lo que oímos a propósito del trato de los alumnos del Internado Nacional Barros Arana y exigimos la renuncia de su rector, pese a la negativa del alcalde de Santiago, creemos que los niños y niñas que tengan TEA merecen un trato digno en nuestro país”.

“En este Congreso Nacional aprobamos una ley que reconoce y establece principios en torno a la protección de quienes tienen TEA, y uno de los puntos era precisamente la inclusión en materia educacional. Y lo que estamos viendo, a propósito del INBA, es absolutamente lo contrario”, subrayó.

En respuesta a la polémica, el rector Saavedra publicó un video ofreciendo disculpas. “Claramente, mis palabras y mis adjetivos no fueron los adecuados, pudiendo haber usado cualquier otro. En ningún minuto quise ofender a estudiantes en esta condición de espectro autista ni a estudiantes con necesidades educativas especiales”, sostuvo.

Saavedra añadió que la tarea por delante es larga y que todos los involucrados en la educación pública deben unir fuerzas para brindar espacios seguros y dignos para los estudiantes.