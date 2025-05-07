Acusación constitucional contra Durán: el cortocircuito entre diputados y alcaldes de derecha

Este miércoles comenzó a funcionar la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán. El texto acusatorio presentado este lunes por la oposición apunta a la responsabilidad política de Durán en la tragedia ocurrida el pasado 10 de abril en el Estadio Monumental.

La comisión quedó conformada por cuatro diputados de oposición, Juan Fuenzalida y Gastón von Muhlenbrock de la UDI, Agustín Romero de Republicanos y Ximena Ossandón de Renovación Nacional. El único representante del oficialismo en la instancia es Patricio Rosas del Frente Amplio.

El libelo que deberá analizar la comisión revisora cuestiona si era posible prever los desmanes que alteraran el orden público previo al partido entre Colo Colo y Fortaleza. Asimismo, interpela al delegado presidencial por revocar la autorización del duelo deportivo y no lo suspendiera por razones de inseguridad, atribuciones establecidas en la Constitución, por lo que consideran su actuar como un “ilícito constitucional”.

Luego de la presentación de la acusación constitucional, sorpresa generó el respaldo hacia la autoridad metropolitana de parte de alcaldes de derecha. Un grupo de jefes comunales de oposición, tales como Daniel Reyes (La Florida), Sebastián Sichel (Ñuñoa), Felipe Alessandri (Lo Barnechea) y Camila Merino (Vitacura) han defendido el trabajo de Gonzalo Durán, remarcando el apoyo a su gestión como delegado. Además, han hecho el llamado al Parlamento a no insistir en acusaciones constitucionales.

“No estoy de acuerdo con una acusación en este minuto. Lo que necesitamos son soluciones. Las acusaciones constitucionales no sirven para nada si no tienen buenos fundamentos legales”, expresó el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel al respecto.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, expresó su “gran apoyo” a la gestión de Durán, mientras Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, sostuvo que “siempre es mejor que haya una continuidad”, ante la posible salida del actual delegado del cargo.

Al respecto, la respuesta más dura durante esta jornada fue la del diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, quién desestimó los apoyos de alcaldes de derecha, asegurando incluso que venían en su mayoría de alcaldes independientes. “Han perdido una buena oportunidad de guardar silencio”, disparó el diputado opositor. Leal, quién ha encabezado el desarrollo de la acusación constitucional, acusó que los alcaldes no deberían interponerse en el trabajo del Congreso Nacional.

“Esta es una facultad del Parlamento, no de los alcaldes. Nosotros no nos involucramos en las decisiones municipales. Y esperamos que se respeten las decisiones que tomamos acá”, agregó, subrayando que las opiniones de los alcaldes no contribuyen a la finalidad del texto acusatorio y reiteró la unidad entre los parlamentarios del sector.

El presidente de la comisión revisora, Juan Fuenzalida, también abogó por la facultad parlamentaria para llevar a cabo acusaciones. “Nosotros como Cámara no nos involucramos en cómo los alcaldes manejan su comuna. No nos involucramos en cómo ellos manejan el aseo y ornato de sus comunas, tampoco respecto de la seguridad”, señaló. Además, catalogó de “desafortunadas” las declaraciones de los alcaldes de derecha.

Un tono más conciliador utilizó la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quién invitó a los mismos alcaldes a que participen de la comisión revisora, toda vez que estos puedan aportar antecedentes respecto de la labor del delegado Gonzalo Durán.

“Tienen toda la libertad, si realmente tienen antecedentes, incluso para deshacer la tesis que está formulada en la acusación, bienvenida sea”, expresó Ossandón.

Además, la parlamentaria de RN apuntó a que “están cordialmente invitados a la comisión para que demuestren con hechos concretos que están en una postura o la otra”. “Tenemos que terminar esta guerrilla”, sentenció Ossandón sobre la defensa de alcaldes de su sector a Gonzalo Durán.