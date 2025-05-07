Alfredo Moreno e informe de Comisión por la Paz: "Si no lo aprovechamos ahora, los próximos gobiernos van a tener una dificultad enorme"

El co-presidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y exministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, desestimó los cuestionamientos de su sector en relación a la propuesta de entrega de tierras presentada en el informe final de esta instancia, luego de un año y diez meses de trabajo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Moreno explicó que hoy existe un sistema de adquisición con dos etapas, primero, una de estudio de las comunidades y otra segunda de aplicabilidad, donde el Estado les entrega un documento confirmatorio.

Actualmente, 700 comunidades se encuentran en dicha situación y del orden de 2 mil 300 en proceso. “A la inmensa mayoría, al 93% se les dice que sí“, sostuvo.

“Y si no entra ninguna comunidad nueva, que todos los años entran centenas adicionales, tenemos 2 mil comunidades que multiplicado por el número de familias que tienen, porque el sistema de reparación es por familia y se le entrega una cantidad de tierras por familia que está establecido, eso da 3 mil 500 millones de dólares y da una cantidad de hectáreas tipo que es casi 400 mil (..). La gente y los comentarios que escucho es como ‘que la comisión propone’, no, esta es la realidad. Este es el catastro de lo existente hoy día”, afirmó.

En esa línea, dijo que “lo que sí proponemos es utilizar los recursos mucho mejor” mediante la creación de un fondo financiero de 4 mil millones de dóalres, considerando que, de no hacer nada, en 30 años la cifra podría llegar a los 8 mil millones de dólares de deuda.



Consultado por las críticas de la falta de un informe financiero, el excomisionado dijo que: “Bastaría con leer el informe para eso, por supuesto que se trabajó con los equipos de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, pero no es nuestra tarea hacer un informe financiero. Pero, en lo esencial, estamos hablando de recursos que ya están comprometidos. Aquí puede cambiar el perfil de si se hace más rápido o más lento, lo que estamos haciendo es algo que disminuye los recursos para esto porque estamos tomando lo que está, para el resto estamos haciendo una regla de clausura, llamémosle, que hace que esto no siga creciendo”.

“Si no hacemos nada, tenemos que hacer igual lo que está y lo otro no tiene la regla de clausura. Por lo tanto, aumenta el número de familias, aumenta el número de comunidades que es lo que venimos viviendo hacia atrás, así se acumularon los millones y las miles de hectáreas que tenemos hoy día. Al mismo tiempo, no estamos haciendo lo que necesitamos hacer con las comunidades que sienten que esto es un engaño porque les dan un papel y nunca les dan nada”, añadió.

Sobre las acusaciones de ser una propuesta con “tintes octubristas” relativo a los temas indígenas, Moreno respondió que “de octubrista no tiene nada, se parece más bien a lo propuesto en el segundo proceso (constitucional) por estos propios representantes que hoy día tienen una preocupación al respecto”.

“Yo personalmente dediqué muchísimo tiempo y esfuerzo a luchar contra las propuestas de ese primer proceso constitucional, porque yo pensaba que eso era realmente causarle a Chile un daño enorme y las cosas que preocupaban en ese momento eran la plurinacionalidad, territorios autónomos, sistemas jurídicos diferentes, en fin, toda una cosa que hacía que el país tendiera a tener diferentes tratamientos, aquí no hay nada de eso. Tampoco hay escaños reservados, eso se deja a decisión del Congreso”, defendió.

Respecto a por qué hay tanto rechazo hacia el informe emanada por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el exministro señaló que: “Es curioso que las críticas que partieron, y con mucha fuerza en redes sociales, fue mucho antes de entregar el informe sin ningún conocimiento. Es decir, curioso que se pueda criticar algo que fue firmado por los propios partidos y con el presidente, con representantes de ellos mismos ahí”

“Me parece que hay una base que tiene que ver con el no conocimiento, quizás personas por las razones que sean difunden cosas como el octubrismo, no entender que esto va a tener un costo fiscal enorme”, prosiguió.

Por último, relevó que esto “es un avance extraordinario que anteriormente no lo podríamos haber hecho y si no lo aprovechamos ahora, los próximos gobiernos van a tener una dificultad enorme“.