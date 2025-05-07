CEP y presidenciales: un 52% no responde o no sabe por quién votará, pero sondeo lo lideran candidatos de derecha

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer su “Estudio Nacional de Opinión Pública N°93”, correspondiente a marzo-abril 2025. Un informe que sirve como insumo del ánimo nacional de cara al escenario presidencial del próximo noviembre. Los datos fueron recopilados entre el 06 de marzo y el 14 de abril del 2025 y se entrevistaron a mil 493 personas en 121 comunas del país.

En concreto, ante la pregunta abierta de ¿quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo Presidente de Chile? Un 52% no sabe o no contesta, y quienes si responden se inclinan por los tres candidatos de derecha, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 15%, seguida de José Antonio Kast del Partido Republicano con un 11% y Johannes Káiser con un 6%.

Luego, aparecen la expresidenta Michelle Bachelet y Carolina Tohá, candidata del Socialismo Democrático, ambas con un 4%; Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, con un 2% y por último, Gonzalo Winter, Jeannette Jara, Franco Parisi y Gabriel Boric registrando un 1%.

Según la coordinadora del área de Opinión Pública, Sandra Quijada, “ahí hay un espacio grande de no declaración que es importante evaluar“.

Ante el desfavorable escenario presidencial para la izquierda, la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, manifestó preocupación por el avance del discurso de la derecha en la agenda pública.

“Creo que es preocupante que los discursos que muchas veces son solo humo y no tienen mucho contenido, se tomen la agenda pública. Eso es lo que me preocupa, porque cuando veo las propuestas que hacen Kaiser, Kast o la misma Matthei, realmente no dan cuenta muchas veces de lo que está ocurriendo en realidad en el país. Pareciera que están hablando de otro país”, afirmó.

En otro dato que influye en los análisis, cuando se le pide a los encuestados identificarse con un sector político: un 17% responde con la izquierda, un 19% con la derecha y un 39% con el centro político.

No obstante, cuando se consulta por partidos políticos con los que más se identifica o simpatiza, un 63% dice que con ninguno, un 3% no sabe o no contesta, mientras que lideran las preferencias con un 6% el Partido Republicano, le sigue con un 5% Renovación Nacional y el Frente Amplio con un 4%.

Ahora, en cuanto a la evaluación del actual gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric, independientemente de su posición política, un 66% desaprueba, 8% no aprueba ni desaprueba, solo un 22% aprueba, registrando así su evaluación más baja desde marzo del 2022.