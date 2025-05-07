Diario y Radio Universidad Chile

Coloquio de Pintura en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile

Durante dos jornadas -28 y 29 de mayo-, artistas y docentes de reconocidas instituciones nacionales compartirán sus experiencias, perspectivas teóricas y metodologías en torno a este tipo de arte.

Durante dos jornadas -28 y 29 de mayo-, artistas y docentes de reconocidas instituciones nacionales compartirán sus experiencias, perspectivas teóricas y metodologías en torno a este tipo de arte.

Cultura

El Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile invita al Coloquio de Pintura 2025, un espacio de encuentro, reflexión y diálogo en torno a los diversos modos de abordar la práctica pictórica y su enseñanza en el contexto universitario y contemporáneo.

Durante dos jornadas, artistas y docentes de reconocidas instituciones como la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales y la Pontificia Universidad Católica compartirán sus experiencias, perspectivas teóricas y metodologías en torno a la pintura, abordando temas como la relación entre imagen y concepto, la pedagogía del taller, el cruce con otras disciplinas como la fotografía y el rol de los referentes visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este coloquio busca fomentar una mirada crítica sobre la pintura en el presente, desde la práctica y la docencia, fortaleciendo el intercambio entre generaciones, enfoques y espacios académicos. La actividad es abierta a estudiantes, docentes, investigadores y a toda persona interesada en las prácticas visuales contemporáneas. Coordenadas: Miércoles 28 y jueves 29 de mayo a las 10:30 en la Sala Adolfo Couve (Las encinas 3370, Ñuñoa). Entrada liberada sin previa inscripción. Más información en www.artes.uchile.c

Programa

Miércoles 28 mayo (10:30 a 12:00 horas). Modera: Pablo Ferrer.

  • Gonzalo Díaz: Introducción a la enseñanza de pintura (Universidad de Chile).
  • Ignacio Gumucio – Irma Sepúlveda: No hay ideas, salvo en las cosas. Las ideas, las pinturas y los formularios (Universidad Diego Portales).
  • Nury González – Pablo Ferrer: Una mirada a la pintura contemporánea (Universidad de Chile).
  • Arturo Cariceo: Pintar sin pintar (Universidad de Chile)

Jueves 29 mayo (10:30 a 12:00 horas). Modera: Pablo Ferrer.

  • Gerardo Pulido – Rodrigo Galecio: Matrices pictóricas: dos experiencias en torno a pintar y aprender-enseñar pintura (Escuela de Arte UC, BLOC y otras cosas de taller) (Universidad Católica).
  • Patricio González – Jorge Gaete – Karina Díaz Román: El uso de la fotografía como modelo en la pintura contemporánea y su empleo en la enseñanza (Universidad de Chile).
  • Enrique Matthey: La importancia de los referentes en la enseñanza de pintura (Universidad de Chile).

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Servicio Secreto abate a joven armado que intentaba ingresar a residencia de Trump
post-title
Marcel defiende su gestión: "No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto"
post-title
Venezuela: oposición denuncia lentitud en amnistía con apenas 19 liberaciones
post-title
"Ganamos una primera batalla": Claudio Orrego celebra rechazo unánime a su desafuero

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X