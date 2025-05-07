Confirman condenas contra exoficial de Carabineros por ejecución de obrero en dictadura

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejó a firme la condena en contra del exoficial de Carabineros Joel Bladimiro Esquivel Contreras, como responsable del delito de secuestro calificado del obrero Vicente del Carmen Vidal Paredes, cometido en octubre de 1973, en la población Aníbal Pinto de la comuna de San Joaquín, tras rechazar, por unanimidad, el recurso de casación presentado por su defensa y que buscaba la absolución de los cargos.

De esta manera, los ministros Manuel Valderrama, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, y los abogados integrantes Pía Tavolari, y Eduardo Gandulfo, confirmaron la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en febrero de 2023, que condenó a Esquivel Contreras, jefe de la Tenencia de Carabineros de San Joaquín al momento de los hechos, a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, en calidad de autor del delito de secuestro calificado, en grado consumado, de la víctima.

El abogado querellante Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados afirmó que: “Esta sentencia da tranquilidad a los hijos, hermanas y hermanos de don Vicente Vidal Paredes, una familia por años aguardó pacientemente que se hiciera justicia“.

“El rechazado recurso del imputado también debe destacarse pues por su jerarquía, y mando efectivo, era inverosímil negar conocimiento de lo que ocurría en la Tenencia de Carabineros Sumar. En ese sentido, el fallo se alinea con las obligaciones del Derecho Penal Internacional en materia de proscribir la impunidad”, agregó Bustos.

Los hechos

De acuerdo a los hechos acreditados durante la investigación, se pudo establecer que: