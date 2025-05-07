Diputado Rosas (FA): "Han abusado de las acusaciones constitucionales en esta legislatura y en la anterior"

Una nueva acusación constitucional se ha fraguado y ya comenzó su trámite en el Congreso Nacional. Esta vez, el apuntado es el delegado presidencial Gonzalo Durán por su responsabilidad política en la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental. Sin embargo, de fondo hay una molestia generalizada respecto del uso de esta herramienta en el Parlamento.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Patricio Rosas (FA), único parlamentario oficialista designado para formar parte de la comisión revisora del libelo, abordó este escenario ante el constante uso del instrumento acusatorio en el último tiempo.

El legislador se cuadró con declaraciones recientes del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quién advirtió de un “uso indebido” de las acusaciones constitucionales: “No creo que sean las medidas correctas presentar una acusación constitucional cuando las autoridades en general tienen sus atribuciones y son de confianza del Presidente, y tienen toda una legislación que los ampara”.

“Si usted presenta una acusación para remover un cargo exclusivo de confianza, entonces es una de las prácticas del parlamentarismo de facto, que es un tema complejo en un sistema presidencial tan rígido como el chileno”, declaró el titular de Seguridad.

El diputado frenteamplista concordó con que sea “se ha abusado, tanto en esta legislatura y yo diría también en la anterior, de este instrumento (acusación constitucional”. No obstante, Rosas se distanció de los dichos sobre el “parlamentarismo de facto”, pero sí apuntó a las consecuencias que genera el constante empleo de este instrumento en el Parlamento.

“El tema del parlamentarismo de facto no creo que sea tan así, pero creo que se ve mal. La institución del Congreso ya es una institución que en general la ciudadanía la percibe negativamente. Y con estas prácticas, que a veces se inmiscuyen en otros poderes del Estado, por más que tengas un rol fiscalizador, ser juez y parte, a veces como que queda la sensación de arbitrariedad”, reflexionó Rosas.

Por lo anterior, el parlamentario manifestó que “hay que tener mucho cuidado cuando utilizas los instrumentos que son, como se dice, de último ratio”. “Es el instrumento más potente que tienes para ejercer, no puedes estarlo ejerciendo tres o cuatro veces al año, sino se desdibuja”, expuso.

Sí bien el diputado no se refirió al fondo de la acusación constitucional, ya que el texto completo no había llegado aún a manos de los miembros de la comisión revisora, sí aclaró que “tenemos la obligación de revisar los hechos, revisar la respuesta que todavía no llega al libelo acusatorio”.

“Vamos a revisar también lo que digan algunos invitados, vamos a pedirles que vayan a dar su opinión técnica, jurídica, respecto al fondo”, detalló Rosas sobre el proceso de esta comisión revisora, la cual estableció hasta 10 días el plazo para que el diputado Durán entregue su respuesta al libelo.