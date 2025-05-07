Diario y Radio Universidad Chile

El "Blues Chileno" llega a la programación de Radio Universidad de Chile

El programa, conducido por el periodista y armonicista Ricardo García Huidobro, se emitirá todos los lunes entre 21:00 y 22:00 horas a través del 102.5 FM. Un espacio para conocer todas las novedades de la escena del blues criollo.

Cultura

Este lunes 5 de mayo se estrenó en Radio Universidad de Chile el primer capítulo de “Blues Chileno“, un nuevo programa que se integra a la parrilla cultural de nuestra emisora y que abordará la rica y vibrante escena musical del blues en nuestro país.

Lo anterior, bajo la conducción del periodista y armonicista Ricardo García Huidobro, quien encabezará una serie de entrevistas exclusivas a los músicos del circuito, además de informar sobre las últimas noticias de la escena y la cartelera disponible a lo largo del país.

Durante su debut, el espacio contó con la participación de Aguaturbia, emblemática banda fundada por Denise y Carlos Corales que por estos días celebra la reedición del primer disco de la agrupación, publicado en los formatos CD y vinilo.

Cabe destacar que el programa será emitido todos los lunes entre las 21:00 y las 22:00 horas a través del 102.5 FM y en la señal online disponible en radio.uchile.cl. En tanto, todas las novedades respecto al espacio serán publicadas a través de las plataformas digitales de “Blues Chileno”.


