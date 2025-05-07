Enfrentamiento entre India y Pakistán: "Ambas partes consideran que la frontera está obsoleta"

RFI: Las tensiones entre India y Pakistán por Cachemira son muy fuertes desde hace tiempo. ¿Estamos ahora en la crisis más grave?

Didier Chaudet: Hemos alcanzado un nivel significativo, pero al mismo tiempo es algo que se esperaba. Desde hace varios años, el gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, ha querido recuperar Cachemira con una ideología de extrema derecha basada en la identidad. Frente a una población predominantemente musulmana, esto estaba destinado a causar problemas. Y para Pakistán, Cachemira sigue siendo su “Alsacia-Lorena” [por el histórico contencioso franco-alemán en la frontera]. Así que, de hecho, todo esto era de esperar y las cosas resultaron casi como cabía imaginar. Un atentado terrorista en Cachemira para demostrar que los indios no controlan tan bien el territorio.

Eso fue el 22 de abril, y Nueva Delhi dice que actuó esa noche en reacción al ataque que usted mencionó…

Y una reacción militar, porque Modi no puede hacer otra cosa en relación con su electorado, en relación con la oposición que le pedía cuentas y en relación con su propia ideología. Así que esta es una situación clásica.

Así que India se ha estado preparando de alguna manera para lo que sucede. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora esta tensión renovada?

De hecho, el atentado terrorista en Cachemira fue un detonante, una vez más, que demuestra que India no tiene necesariamente a Cachemira bajo control. Y sencillamente, a ambos lados del país, se habla del territorio vecino como si estuviera ocupado por el otro. India considera ahora que la única discusión que podría mantener con Pakistán sobre Cachemira es sobre los territorios que considera “ocupados por los pakistaníes”, Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán. Así que, de hecho, ambas partes consideran que la frontera está obsoleta y que algún día habrá que cambiarla a su favor. Por supuesto, el atentado terrorista sólo fue el detonante de algo que está muy arraigado en las mentes de las élites de ambos países.

India y Pakistán son potencias nucleares. ¿Hasta dónde puede llegar realmente esta escalada? ¿Qué podría, a estas alturas, hacer entrar en razón a los dos países?

Lo que tendría sentido para los dos países es la implicación de las grandes potencias para calmar las cosas. La idea de que las cosas se calmarán por sí solas no funcionará realmente. No ha funcionado realmente en el pasado y hoy nos enfrentamos a dos potencias nucleares. Si se produce un intercambio “limitado”, desde el punto de vista nuclear, entre India y Pakistán, ello repercute en el clima, repercute en la agricultura de todo el mundo, con la posibilidad de que mil millones de personas sufran hambruna a causa de este impacto. Esta situación no puede verse como algo externo a nosotros como europeos, o a nuestras comunidades internacionales.

Entonces se habla de intervención de potencias exteriores… Ha habido muchas reacciones en todo el mundo en las últimas horas. Estados Unidos, a través de las voces de Donald Trump y Marco Rubio, ha pedido el fin de la escalada y que se abra un canal de discusión. China también pide contención a Pakistán. ¿Qué influencia tienen estas potencias? ¿Qué medios de presión tienen?

De hecho, el problema actual es que los estadounidenses están desorganizados. No se quiere una implicación como actor clave en estos grandes conflictos. Hay una retirada que no significa aislacionismo, pero a pesar de todo, no nos enfrentamos a una administración que pueda tomar las riendas de las cosas de forma profesional. En el lado chino, podríamos ver algo. En otras palabras, si no tenemos una potencia occidental que consiga calmar a dos socios, porque los estadounidenses conocen muy bien a los pakistaníes y a los indios, podríamos imaginar una especie de equilibrio del terror en el que los chinos hagan comprender a los indios que, más allá de un cierto número de líneas rojas, Pakistán sigue siendo un aliado clave de China y podría apoyar a los pakistaníes con un poco más de fuerza. No sabemos si en los próximos meses, si continúan las tensiones, no veremos ya a China ayudando un poco a Pakistán por debajo de la mesa. Ya sabemos que pueden haber sido derribados aviones indios, incluidos Rafales -se habla de cuatro o cinco-. Si esto se confirma, ya podemos imaginar que los pakistaníes se están beneficiando de la ayuda militar china a largo plazo, que comenzó mucho antes de la crisis. Antes, esto se explicaba en el condicional. Si se confirma, podría ser afirmativo.