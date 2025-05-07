Gobierno recibe críticas tras pausar proyecto de RUF: experto pide "escuchar a profesionales, no politizar la seguridad"

El Gobierno decidió retirar este miércoles la suma urgencia para la tramitación del proyecto sobre las Reglas del uso de la Fuerza (RUF), el que fue revisado y discutido por la Cámara de Diputadas y Diputados durante esta jornada.

Tras la última sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Corporación, celebrada el pasado 6 de mayo, la instancia recomendó rechazar las modificaciones introducidas por el Senado por un voto en contra, 11 abstenciones y ningún.

El diputado Jaime Araya (ind-PPD), expresó su “desconcierto” frente a la falta de claridad en la postura del Ejecutivo: “Hemos quedado literalmente en el aire respecto de cuál es la posición del Gobierno, sin ningún tipo de trabajo prelegislativo o diálogo mínimo”.

Ante la falta de directrices por parte del Ejecutivo, los parlamentarios oficialistas optaron por abstenerse, según señalaron, al no saber con certeza qué normas el Gobierno esperaba aprobar o rechazar para que fuesen enviadas a una comisión mixta.

Por lo anterior, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que “una abstención de esas características supone una duda razonable de todos los diputados y diputadas presentes. En consecuencia, en opinión del Ejecutivo, si es necesario tomar más tiempo para esa reflexión respecto de esos aspectos, el Ejecutivo tomó la decisión de tomar esa urgencia“.

Las reacciones a la decisión del Ejecutivo

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la decisión del Ejecutivo de quitarle la suma urgencia al proyecto de Reglas de uso de la fuerza: “Lo que más angustia a los chilenos es la inseguridad”.

A través de un video publicado en su cuenta de X, la exalcaldesa de Providencia sostuvo que “es impresentable que el Gobierno del Presidente Boric le haya quitado la suma urgencia a la discusión y a la votación de las Reglas del Uso de la Fuerza. Eso es básicamente las condiciones mínimas, esenciales, que necesitan las policías para poder defender a los chilenos frente a los narcotraficantes, frente a los delincuentes, frente a esta ola de inseguridad que vivimos”.

Impresentable. El gobierno cedió ante la izquierda radical y retiró la urgencia a la ley de Reglas de Uso de la Fuerza. Mientras la inseguridad angustia a millones, el gobierno de @GabrielBoric sigue postergando lo esencial: darle respaldo legal a las policías para proteger a…

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Pilo Durana (UDI), exigió al Gobierno que aclare si realmente desea implementar un reglamento para el uso de la fuerza. “La ciudadanía está cansada y demanda respuestas claras y efectivas del Estado. Los índices de criminalidad han alcanzado niveles alarmantes y es imperativo que el Gobierno actúe”, afirmó.

El parlamentario destacó la reciente decisión de quitar la urgencia al proyecto de reglamento como una señal de debilidad que no se puede ignorar: “Esta falta de acción solo alimenta la frustración y el descontento de la población, que espera medidas concretas para enfrentar la creciente violencia“.

“No podemos permitir que la falta de acuerdo impida avanzar en iniciativas que son esenciales para la seguridad de nuestros ciudadanos”, añadió Durana haciendo hincapié en la incapacidad de la Cámara de Diputados y Diputadas para alcanzar un consenso en temas fundamentales, como el cambio del principio de proporcionalidad a racionalidad, que fue aprobado en el Senado.

En este contexto, el senador gremialista instó al Gobierno a tomar decisiones firmes y a escuchar las demandas de la población: “El tiempo se agota y la urgencia de actuar es más evidente que nunca. La seguridad de nuestros ciudadanos debe ser una prioridad“.

Pese a las críticas de la oposición, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Jaime Araya, sostuvo en conversación con CNN Chile que la decisión del Gobierno no interfiere en el trámite legislativo: “Prontamente vamos a tener aprobado esto, por lo menos en la Cámara de Diputados. Y producto de esa votación, vamos a ver si va a un trámite de comisión mixta donde se podría perfeccionar un poco más, lo que a mí me parece que al día de hoy es un buen texto”.

En esa línea, el diputado oficialista, aseguró que el texto que “ha salido es muy razonable, por lo tanto, creo que pudiendo ser perfectibles siempre las normas legales con lo que tenemos, vamos a tener claridad para que las fuerzas armadas puedan colaborar activamente con las Fuerzas de Orden y Seguridad”.

Las críticas al proyecto

Tras la eliminación del principio de proporcionalidad en la Cámara y el rechazo por parte del Senado a reincorporar la norma, diversas voces, más allá de los mismos parlamentarios oficialistas, han alertado sobre la gravedad de la materia.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, manifestó su “profunda preocupación” por las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de ley sobre reglas de uso de la fuerza y el rechazo de algunas normas, entre ellas, la que establecía el principio de la proporcionalidad; la disposición sobre el deber de gradualidad y la eliminación de la indicación que prohíbe ejercer fuerza una vez que la persona ha sido reducida e inmovilizada, entre otras.

“En múltiples oportunidades, el INDH ha recomendado al Estado la necesidad de regular por ley las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Por ello, la tarea que han emprendido los poderes colegisladores en orden a contar con una ley que aborde esta materia es de la mayor relevancia”, señaló Contreras a través de un comunicado.

En esa línea, la directora del INDH enfatizó que en conformidad a los tratados internacionales de Derechos Humanos reconocidos constitucionalmente, “es fundamental que la legislación del uso de la fuerza sea acorde con un conjunto de estándares, que implican el resguardo de los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas“.

De la misma manera, el exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, también cuestionó la forma en que el Congreso ha llevado la discusión. En su opinión, para avanzar en un proyecto integral de reglas del uso de la fuerza, se debería dejar de politizar la discusión y escuchar a los expertos.

En conversación con La Fuente -programa de Radio Universidad de Chile, UChile TV y la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Casa de Bello-, el exsubsecretario detalló que “muchos de los principios que tienen las reglas de uso de la fuerza, y el proyecto, aplican perfectamente para la fuerza policial“.

“Pero hay una parte que dice: ‘Y en el caso del personal militar que esté en estado de excepción, usará preferentemente armamento no letal’. Cuando en las Fuerzas Armadas todo su armamento es letal. Esto es pedir lo imposible“, cuestionó Gaspar.

Asimismo, explicó que el personal militar no está entrenado para controlar el orden público y que hay un error conceptual de quienes piden que los militares salgan a la calle: “Es pensarlos como una fuerza de trabajo disponible y no es así. Los militares son ciudadanos que han decidido voluntariamente dar un año de su vida para defender el país, no para andar metidos en tareas policiales. Porque si les hubiera gustado eso, se habrían inscrito en Carabineros”.

Gaspar enfatizó en que lo que le falta a la discusión de las Reglas del uso de la fuerza es “escuchar a los profesionales y no politizar el tema. La población requiere más seguridad, requiere más Estado. Todos queremos que nuestros hijos salgan al colegio en la mañana y vuelvan tranquilos, que a nadie lo asalten. En esto da lo mismo el color que se tenga en términos políticos. Porque la necesidad de la seguridad es una necesidad básica y hay que ejercerla conforme a la ley“, cerró.