Gonzalo Winter presenta denuncia contra Mega ante el CNTV por vincularlo a la fallida compra de la Clínica Sierra Bella

El pasado 24 de abril Mega dio a conocer la supuesta vinculación del candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, con la fallida compra de la Clínica Sierra Bella. Esta información fue desmentida por el parlamentario y durante esta jornada llegó hasta las dependencias del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en la comuna de Providencia, para poner una denuncia contra el canal de Carlos Heller.

“Hemos puesto una denuncia ante el CNTV por el abuso a la fe pública de la empresa Mega por el reportaje emitido respecto a mi eventual participación en la compraventa de la Clínica Sierra Bella. Para ser bien claros, creemos que aquí se ultrajaron todas las reglas del periodismo“, señaló Winter.

El candidato presidencial detalló que el canal “tomó como fuente a un conocido estafador del cual Mega mismo, como empresa, había hecho públicas las estafas de esta persona. La denuncia llegó hace seis meses a diversos medios. Todas la desecharon por carecer de sentido alguno, excepto Mega que decidió tomarla“.

En esa línea, Winter explicó que el reportaje se basa “únicamente en este conocido estafador”.

“Debido a que este estafador le había solicitado a la Fiscalía una denuncia, la Fiscalía hace una consulta a la PDI, que es una consulta de rigor, una consulta que formalmente la Fiscalía debe hacer. Mega sostiene su reportaje sobre esta pregunta, omitiendo deliberada y dolosamente la respuesta“, puntualizó.

Winter sostuvo que el canal realizó un reportaje que es “evidentemente tendencioso y sensacionalista”, cuya intención es que quien prenda su televisión en la casa “piense que yo estoy involucrado en un caso de corrupción, sabiendo Mega perfectamente que no lo estoy”.

Asimismo, dio a conocer que llamó personalmente al director de reportajes para señalarle que tenía por escrito el mensaje del fiscal diciendo que “yo no estaba involucrado en la causa, ni siquiera como testigo”.

“Esto no es un error. Y esto también es bien importante que lo digamos. Todo el mundo comete errores. Mega no cometió un error. Mega orquestó una mentira de manera deliberada, teniendo todos los antecedentes arriba del escritorio que demostraban que lo que estaban exponiendo era mentira. Decidieron hacer una apuesta en escena para engañar a la ciudadanía”, enfatizó Winter.

“Mega tiene que, en primer lugar, pedir disculpas. Pero en segundo lugar tiene que explicarle a la ciudadanía por qué decidió orquestar esta puesta en escena, orquestar este montaje. Y en tercer lugar, sería bueno que Mega, si le importa la verdad, cuente de dónde sacó la información de la Fiscalía. Porque es un documento secreto el que ellos usaron como fuente”, cerró.