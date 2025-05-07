Jarry y Barrios ya tienen programación para el debut en el main draw de Roma

La edición 2025 del Masters 1000 de Roma tendrá a dos chilenos en su cuadro principal, después de que Tomás Barrios (118°) superara la qualy y se sumara en el main draw a su compatriota Nicolás Jarry (53°).

Y los nacionales ya tienen programación para hacer su estreno en el Foro Itálico, donde ambos verán acción este jueves, en el segundo día de competencia (este miércoles se abrieron los fuegos de la fase estelar con la parte baja del cuadro).

El primero en salir a la cancha será Jarry, quien se medirá con el francés Hugo Gaston (78°) en el primer turno del court Pietrangeli, por lo que el cotejo comenzará a las 5:00 horas chilena.

Consignar que “Nico” tiene la tremenda presión de defender los 650 puntos por la histórica final que alcanzó el año pasado, por lo que con una prematura eliminación, sufrirá una debacle en la clasificación mundial y saldrá del top 150. De hecho, ya aparece en el casillero 153 en el ranking en vivo.

En tanto, Barrios, quien disputará por primera vez en su carrera un cuadro principal de un Masters 1000, fue programado en el tercer turno del court 2 para jugar ante el español Jaum Munar (66°), por lo que el encuentro arrancaría a eso de las 9:00 horas.

Ante el hispano, el chillanejo ha perdido las dos veces que se enfrentó, aunque en categoría challenger. Primero fue en Barcelona 2020, y la última fue el año pasado, en Bad Waltersdorf, ambas en arcilla.