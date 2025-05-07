Lorena Flores sobre empleo en Chile: “Cuando una persona entra en la informalidad es difícil salir”

La tasa de ocupación informal en Chile durante el trimestre enero-marzo de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, se ubicó en 25,8%. Una arista que ha sido foco de atención por parte de las autoridades constantemente.

Al respecto de la situación del empleo en Chile, la directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Lorena Flores, se remontó a épocas prepandémicas. “Venía avanzando las tasas que uno quiere ver, que son tasas más altas de desempleo, que nos pilló también cuando tuvimos el estallido social”, contextualizó.

Para la época de pandemia, según detalló Lorena Flores, “fue cuando tuvimos las tasas de informalidades más bajas”. “En una pandemia, donde nadie podía salir, también se vio afectado el trabajo informal”, señaló la experta en diálogo con la primera edición de Radioanálisis.

Sobre la manera de medir el empleo y desempleo, Flores planteó que las mediciones “buscan por todos lados que la persona haya trabajado al menos una hora y con eso lo sacas del desempleo”. “Pero es una medida que viene mencionada desde la OIT, no somos el único país”, comentó.

Otro de los fenómenos importantes en la actualidad es la situación del trabajo migrante a nivel nacional. Ante este escenario, explicó: “Lo que ocurre hoy día es que hay migración temporal, vienen de los países más cerca del norte, de Bolivia y Perú, entran al país durante la temporada de verano y trabajan en el agro”.

“Son una fuente de trabajo importante para el país. Porque muchos chilenos dejan de trabajar de temporeros, porque es un trabajo pesado y requiere cada vez más capacitación, porque tenemos varias normas de exportación que hacen que esto sea así”, apuntó Flores.

Sin embargo, a su juicio, esto hace que se sobrepasen las cuotas de migración establecidas en el Código del Trabajo, que establece un límite de un 15% de extranjeros, y terminan en la informalidad. “Te está empujando a que tu mismo como empleador tengas que poner gente informal y extranjera”, sostuvo Flores.

“El conflicto que hay es que cuando una persona entra en la informalidad es difícil salir. La historia nos dice que cuando un egresado de cuarto medio encuentra su primer trabajo informal, es muy difícil que vuelva a salir de ahí”, afirmó la directora del Centro de Microdatos.