Músicos chilenos realizan homenaje oficial a Tommy Rey en el Gran Arena Monticello

El próximo viernes 6 de junio desde las 21.00 horas se realizará el homenaje oficial a Tommy Rey. Un evento organizado por Leo Soto, miembro de la Sonora de Tommy Rey; la productora Blackbird y la familia del artista para despedir al fallecido músico en el último escenario que pisó, la noche del 21 de marzo.

Tras algunas semanas de su deceso, algunos de los colegas más cercanos al intérprete decidieron unirse para organizar “El Homenaje Oficial al Rey de la Cumbia”, encuentro que reunirá a la Gran Sonora de Todos -nombre que adoptó la banda luego del fallecimiento de su líder-, La Descendencia, Luis Jara, Los Vikings 5, Jordan, Tomo como Rey y Gloria Simonetti. El evento se realizará el viernes 6 de junio y las entradas están disponibles por el sistema Ticketmaster.

Los organizadores de este evento esperan que sea una noche llena de emoción, en la que se recuerde a Tommy Rey como lo que era: un artista completo, una gran persona y alguien que siempre buscó llevar alegría, entretención y baile a través de la música. “Toda la orquesta que estuvo con Tommy Rey nos estamos preparando para este homenaje, donde tocaremos los mejores temas que grabó Tommy con La Sonora Palacios y con La Sonora de Tommy Rey, vamos a tener varios invitados y nosotros los vamos a acompañar, para interpretar algunos temas de Tommy”, declaró Soto.

En esa misma línea, aseguró que “participar de un homenaje a un amigo, un compañero, un hermano de 43 años de música de shows, de hacer reír, hacer bailar y pasar por momentos complicados como de salud, tantas cosas que vivimos, es un orgullo, es algo que no tiene nombre. Nos dimos cuenta de todo lo que querían a Tommy y queremos brindarle un recuerdo hermoso a su familia que estará presente”.

“Queremos que se llene Gran Arena Monticello, porque todos le vamos a rendir un homenaje; los artistas, los músicos y el público que adoraba a Tommy. Jamás pensamos que la gente nos quería tanto”, aseguró.