Todo lo que debes saber para votar en las primarias: requisitos y nómina de vocales

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer este martes información clave sobre las Elecciones Primarias del próximo 29 de junio. La presidenta y director nacional del organismo, Pamela Figueroa y Raúl García, respectivamente, entregaron información sobre la nómina del padrón electoral, la participación ciudadana y la organización logística del proceso.

En las primarias podrán participa tanto las personas afiliadas a partidos políticos que suscribieron pactos para esta elección, como los ciudadanos independientes, es decir, quienes no se encuentren inscritos en ningún conglomerado. En ese sentido, se estima que cerca de 15 millones de personas estarán habilitadas para sufragar.

Los partidos que integran los pactos electorales para estas primarias son: el Partido Socialista (PS), Frente Amplio (FA), Partido Liberal (PL), Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR), Partido Comunista (PC) y Partido Acción Humanista (AH). Quienes estén afiliados a partidos que no forman parte de estos pactos no podrán votar en esta instancia.

En paralelo, el Servel continúa trabajando en la elaboración del padrón electoral definitivo, el que incluirá todas las actualizaciones realizadas hasta el cierre del registro, el pasado 30 de abril.

La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, explicó que los vocales de mesa serán sorteados a partir de este padrón. En ese sentido, aclaró que “los militantes de partidos que no participan en la primaria no van a ser vocales de mesa porque no son parte del padrón, y los vocales de mesa las juntas electorales los sortean a partir del padrón para las primarias”.

“Como el voto es voluntario, tú tienes la obligatoriedad, si sales sorteado, de cumplir tu función como vocal, pero no tienes la obligatoriedad de votar en esa elección”, agregó.

Sobre ese mismo punto se informó que las nóminas de vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores se publicarán el 7 de junio. Las personas designadas que necesiten excusarse podrán hacerlo entre el 9 y el 11 de junio, mientras que la lista definitiva de vocales reemplazantes se dará a conocer el 14 de junio.

Actualmente, se calcula que hay más de 110 mil vocales designados por las juntas electorales. La presidenta del Servel subrayó que su presencia es clave para el correcto desarrollo de la jornada electoral, advirtiendo que la no asistencia puede poner en riesgo la instalación de mesas y el ejercicio del derecho a voto.

Quienes no cumplan con esta función arriesgan multas que van entre 2 y 8 UTM, es decir, desde aproximadamente 237 mil hasta 549 mil pesos.

En otro ámbito, Figueroa destacó la modernización del proceso electoral con la implementación de un nuevo sistema para la declaración de candidaturas, que por única vez fue completamente digital. “Esta es la primera vez en que las declaraciones de candidatura fueron 100% online (…). Es un sistema que se instala hacia el futuro”, señaló.

Respecto a la participación de personas extranjeras, se recordó que en las elecciones de octubre de 2024 fueron parte del padrón 786 mil 470 personas extranjeras, cifra que podría repetirse en estas primarias, según estimaciones preliminares.

En tanto, se informó que el financiamiento de estas primarias será principalmente privado, gestionado por los propios partidos políticos. Estos, tienen plazo hasta el 20 de mayo para notificar al Servel las tarifas correspondientes a su propaganda electoral.