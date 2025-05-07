Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de febrero de 2026


Tremendas abre convocatoria para sumar nuevas voluntarias a lo largo de Chile

El principal movimiento de niñas y jóvenes de Latinoamérica, fundado por la joven activista nacional Julieta Martínez, busca descentralizarse sumando a nuevas integrantes en las regiones del norte y el sur del país.

Género

Con el impulso de la exitosa Cumbre Regional de las Niñas -desarrollada en marzo en el Estadio Nacional- el movimiento de niñas, jóvenes y adolescentes Tremendas inició una convocatoria para sumar a nuevas integrantes, especialmente en las regiones del norte y el sur del país, con el objetivo de incorporar sus intereses y realidades territoriales a la organización.

Las voluntarias de Tremendas, a través de sus diferentes talentos y habilidades, levantan y ejecutan proyectos de impacto social con foco en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en siete áreas: Género, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología (STEM), Salud y Bienestar, Sociedad Inclusiva, Arte y Cultura, y Educación y en sus distintos territorios y comunidades.

Su propósito es lograr una sociedad más inclusiva donde niñas, adolescentes y jóvenes sean protagonistas de sus experiencias y en la que se garantice su derecho a crear, participar y actuar en los procesos de transformación social.

“En Tremendas creemos en el poder y la importancia que tienen las niñas y jóvenes para liderar los cambios que sus territorios necesitan. Juntas logramos grandes cosas, por eso te necesitamos a ti, que tienes ganas y compartimos la misma convicción”, sostuvo Constanza Camilo, vocera de la organización.

El proceso de postulación, sin ningún costo asociado, se encontrará abierto hasta el 12 de mayo en https://tremendas.org/generacion2025/ y posteriormente se dará a inicio a un período de selección de postulantes. Luego, se convocará a una reunión de bienvenida a las nuevas integrantes, donde se les hará una introducción sobre la organización y sus oportunidades de participación.

