Ariadna Chuaqui (CEP): "Las personas desconfían de las instituciones y también entre sí"

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este miércoles el “Estudio Nacional de Opinión Pública N°93”, correspondiente a marzo-abril 2025. Los datos fueron recopilados entre el 06 de marzo y el 14 de abril de 2025 y se entrevistaron a mil 493 personas en 121 comunas del país.

Para desentrañar los resultados de la encuesta, en la primera edición de Radioanálisis conversamos con la investigadora asistente y miembro del Comité de Opinión Pública, Ariadna Chuaqui, quien resaltó las instituciones que gozan de mayor confianza por parte de la ciudadanía. El listado es encabezado por la Policía de Investigaciones (60%), las universidades (57%) y Carabineros de Chile (54%).

“De ahí para abajo, los diarios, la Iglesia Católica, las municipalidades, todos tienen un bajo nivel de confianza, especialmente el Congreso con un 8% y los partidos políticos con un 3%“, evidenció Chuaqui.

Respecto al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que cuenta con un un 16% , la integrante del Comité de Opinión Pública sostuvo que “tiene una confianza súper baja y vemos que también llega a su peor aprobación“.

Sobre la construcción de las preguntas a los encuestados, la investigadora reveló que “queríamos ver cómo las personas se relacionan las unas con las otras y cómo forman vínculos y cohesionan, se sienten cohesionadas en la sociedad o ven que faltan, o hay falencias en esas cohesiones sociales”.

“Hicimos unas preguntas sobre el conflicto entre grupos sociales, y vemos que, por ejemplo, cuando se le pregunta sobre el conflicto entre personas de derecha e izquierda, vemos que las personas consideran que el conflicto es muy fuerte, llegando al 80%. Entre chilenos e inmigrantes hay altísimos niveles de conflicto. Entre mujeres y hombres también. Entonces vemos que, claro, las instituciones tienen poca confianza, las personas tienen poca confianza entre ellos, entre grupos o en el Gobierno“, puntualizó.

Ante la pregunta abierta de ¿quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo Presidente de Chile? Un 52% no sabe o no contesta, y quienes sí responden se inclinan por los tres candidatos de derecha, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 15%, seguida de José Antonio Kast del Partido Republicano con un 11% y Johannes Káiser con un 6%.

La investigadora evidenció que la encuesta se realizó previo a las inscripciones de las primarias del oficialismo y de que Paulina Vodanovic declinara de la carrera presidencial.

“Lo interesante es que este grupo no votó en la elección presidencial de 2021. Es un grupo que le interesa más bien, por ejemplo, en la pregunta de democracia, si una democracia siempre es preferible, o a veces un régimen autoritario, se pusieron en esta segunda categoría”, señaló Chuaqui.

Respecto a lo anterior, la investigadora lamentó la tendencia a la baja de quienes prefieren la democracia: “Es súper problemático y realmente hay que tomar el peso. En 2019, en diciembre, vimos el peak de que la democracia es preferible, con 64% de las personas considerando que siempre es preferible, pero desde el 2019 hasta hoy, que son pocos años, son 6 años, hemos visto una baja del 20 puntos porcentuales”.