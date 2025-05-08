Confirman hallazgo de la avioneta ambulancia que capotó en Curacaví

La Fiscalía y la Fuerza Aérea de Chile (FACh) informaron el hallazgo de la avioneta ambulancia que capotó la tarde de este miércoles en los cerros cercanos a la comuna de Curacaví.

La FACh dio a concoer que la aeronave fue localizada por la tripulación de un helicóptero MH-60M Black Hawk, de dotación del Grupo de Aviación N°9, en la zona de Curacaví (cercanías de Lepe) a las 15:50 horas.

La institución indicó que dispusieron “desde un primer momento la participación de sus medios humanos y materiales, además de efectuar las coordinaciones con las diferentes organizaciones que participaron en la búsqueda”.

Previo al hallazgo, las autoridades dieron a conocer la identidad de los seis ocupantes de la aeronave: se trata de los pilotos Cristian Muñoz y Luis Meneses, el paciente José Torres Espinoza y su acompañante Alaban Ribera Alanoca, además del doctor Dinko Neri y la enfermera Diana Niño.

El siniestro se produjo la tarde del miércoles, cuando la aeronave Piper Cheyenne II partió desde el Aeropuerto de Santiago con rumbo a Arica. Minutos después del despegue, los tripulantes comunicaron problemas técnicos, tras lo cual la nave dejó de ser detectada por los sistemas de radar.