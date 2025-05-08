Conversación grabada de Boric en caso Procultura: oficialismo califica de "errático" el actuar de la Fiscalía

Nuevos detalles de escuchas a conversaciones privadas del Presidente Gabriel Boric se han revelado en las últimas horas. De acuerdo con un reportaje de Ciper, la PDI grabó una conversación telefónica del Mandatario en el marco del caso Procultura, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Esta conversación sería con la psiquiatra Josefina Hunees, exesposa del director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, quién entonces tenía su teléfono “pinchado”. De acuerdo con la PDI, sería la única conversación en manos de la Fiscalía donde participa el Jefe de Estado.

Desde el Gobierno, por el momento, han evitado una declaración pública sobre este hecho y optaron por pronunciarse en profundidad sobre las grabaciones telefónicas al Presidente Gabriel Boric. Esta mañana, en diálogo con Radio Infinita, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestó que “no nos vamos a pronunciar sobre trascendidos”.

“Mientras no exista una comunicación, una información oficial, genuinamente público de una audiencia de formalización, el Gobierno no va a emitir pronunciamiento sobre este punto”, sostuvo tajante el secretario de Estado.

Misma postura de la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry, quién también tildó la noticia como “un trascendido de un medio de comunicación”. “Las escuchas se hacen mediante autorización judicial, requieren de una justificación específica en el marco de una investigación, pero respecto de este caso en particular, nosotros no tenemos más información que el trascendido”, apuntó en diálogo con Tele13.

La situación ha generado una serie de reacciones en el mundo político. La crítica nuevamente apunta a que estos trascendidos de prensa se han filtrado de carpetas investigativas que lleva a cargo el fiscal regional Patricio Cooper.

El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, recalcó que aunque sea un trascendido, “el Presidente siempre ha estado disponible para poder actuar con total transparencia”. “Tuvimos presidentes que ocuparon La Moneda para hacer negocios y se fueron sin pagar sus responsabilidades al respecto. Por eso es importante que el Presidente sea valorado en su plena disposición siempre a colaborar”, disparó el parlamentario oficialista.

En esa línea, Brito tachó de “errático” el actuar de autoridades del Ministerio Público en cómo han llevado ciertas investigaciones. “Esperamos que sepan que todos los casos que se están llevando adelante son de interés de todo el país, pero cuando hay una mala utilización de las medidas intrusivas son casos gravísimos que tienen que esclarecerse”, apuntó.

El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, comenzó reconociendo que “todos en Chile somos iguales ante la Ley y eso lo dijo el mismo Presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, no debería sorprendernos si es que un tribunal de la República acogiera una solicitud de intercepción telefónica a cualquier autoridad”.

No obstante, cuestionó en el caso que “lo cierto es que la utilización de este instrumento de manera oblicua como está haciendo el fiscal Cooper en particular no corresponde”. “No le hace bien a la democracia, no le hace bien al Ministerio Público, no le hace bien a un proceso investigativo que debiera ser privado y manteniendo el cuidado de un proceso investigativo que está en curso”, sostuvo.

Por otro lado, el diputado independiente, Andrés Celis, se cuadró con el accionar del fiscal Cooper, asegurando que “lo que ha hecho es cumplir estrictamente lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”.

“No veo ningún reproche que se le haya que hacer en este caso al fiscal Cooper, sino que más bien una pataleta de algunos senadores, diputados, algún ministro o de parte del gobierno, porque les debe dar algún temor en cuanto a alguna conversación que puede haber tenido el actual Presidente Boric en relación a Procultura”, manifestó Celis.