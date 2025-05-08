Gobierno blinda a Maisa Rojas tras críticas oficialistas por cancelación de proyectos de litio en Antofagasta

En una incómoda posición quedó la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de que las empresas chinas BYD y Tsingshan cancelaran sus proyectos de industrialización del litio en la Región de Antofagasta, aludiendo al precio internacional del mineral y a las “trabas burocráticas” en el proceso. Esto último, hizo reflotar las criticas en contra de la permisología.

En el marco de la Estrategia Nacional del Litio que impulsa el Gobierno, las multinacionales se adjudicaron contratos desde la Corporación de Fomento (Corfo), buscando establecer plantas de producción de baterías y cátodos. A cambio de una inversión estimada en US$ 523 millones, accederían a precios preferenciales y se asegurarían el suministro hasta 2030.

En conversación con CNN Chile fue la vocera (s) de La Moneda, Aisén Etcheverry, quien reforzó que este desistimiento en particular se debió “a razones comerciales vinculadas al mercado de litio a nivel global” y no a una regulación excesiva o de responsabilidad de Medioambiente.

Precisamente, el Presidente Gabriel Boric tuvo este jueves una actividad en la Región de Antofagasta, donde encabezó la inauguración de la primera planta de reciclaje de neumáticos mineros a nivel nacional de la empresa Michelin. En su discurso, el Mandatario envió un mensaje donde atendió a las preocupaciones sobre permisología.

“La ley que racionaliza los permisos, que no son solamente permisos ambientales, son permisos de todo tipo en el Estado para poder disminuir los plazos de otorgamiento y tener mayor certeza respecto de los plazos que se demoran las inversiones en concretarse es una ley que no baja los estándares medioambientales”, señaló.

Además, sostuvo que: “Nuestro objetivo en ningún caso es sacrificar medioambiente por desarrollo. Nuestra convicción es que desarrollo y medioambiente van necesariamente de la mano”.

Sin embargo, este desistimiento ha puesto los ojos de parlamentarios del Socialismo Democrático en el Ministerio de Medio Ambiente. El jefe de la bancada del PPD-Independientes, Héctor Ulloa, llamó a “no normalizar que se aleje la inversión del país” y a que la cartera no sea un obstáculo para el desarrollo.

“Necesitamos crecer y para eso necesitamos dar certezas a los inversionistas. Tenemos una excesiva sobrerregulación, una excesiva tramitación. La permisología está asfixiando la inversión, pero también es muy importante que el Ministerio de Medio Ambiente cumpla un rol proactivo en estos temas y no sea un obstáculo, para que nuestro país se desarrolle como corresponde”, solicitó.

Por su parte, el diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, del Partido Liberal, declaró que “acá hay responsabilidad de la ministra del Medio Ambiente porque son proyectos importantes para la región y que se desistan por, quizás la permisología o la burocracia que tiene el Estado, es complejo“.

“El norte necesita desarrollarse en la economía, en minería, pero obviamente siempre resguardándose con el cuidado del medioambiente y que las comunidades en este caso puedan ser protagonistas de todas las conversaciones de distintos proyectos. Es por eso que se tiene que evaluar la permanencia de la ministra respecto a este grave caso que ha pasado en el norte”, dijo.

En tanto, el diputado del PPD, Jaime Araya, quitó responsabilidad a Rojas. “Lo que ocurrió fue que hay una baja sustancial en el precio del litio y eso seguramente hace que las expectativas de utilidades que tenían las compañías no se vayan a cumplir y esa es la razón suficiente para desistir de ambos proyectos. La gran lección es que la gran ventana, oportunidad que tuvo nuestro país con el litio, se empezó a cerrar y es muy poco probable que se vaya a repetir precios como los que nosotros apreciamos durante los años 2023 y 2024, que eran cifras exorbitantes”, afirmó.

Asimismo, el senador por Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), apuntó a la Corfo que. A su juicio, “no siempre ha estado acertado en su dinámica de gestión de negocios” y también a responsabilidades compartidas en el Gobierno, la DGA y Sernageomin. “El llamado es a acelerar las tramitaciones. Y ahí tiene la palabra tanto el Gobierno, pero también la oposición, sobre todo en el Parlamento, para reducir los tiempos sin dejar de lado las garantías que debe tener el cuidado del medio ambiente y del patrimonio”, declaró.

Ante la escalada en las declaraciones, reaccionó el ministro de Economía, Nicolás Grau. “La ministra Maisa Rojas y el Ministerio de Medioambiente no tienen nada que ver en este problema (…). No tiene nada que ver porque este proyecto no entró al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). O sea, eran proyectos más industriales. Los proyectos industriales en general, como una planta de este tipo, no son tan complejos de tramitación ambiental”, defendió.

El hecho se da a horas de que el Presidente Boric inicie una gira por el sudeste asiático que, de hecho, lo tendrá en la República Popular China con el objeto de diversificar vínculos económicos y comerciales entre ambos países. Allí, sostendrá una reunión bilateral con el presidente de la potencia asiática, Xi Jinping.