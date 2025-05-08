Diario y Radio Universidad Chile

Habemus Papam: liberan humo blanco en la Capilla Sixtina tras dos días de deliberación

En breve se dará a conocer el nombre del nuevo Pontífice, que llegará al Vaticano para suceder a Francisco, fallecido el pasado 21 de abril a los 88 años.

Internacional

Tras dos días de deliberaciones, los 133 cardenales convocados en la Capilla Sixtina lograron definir al nuevo Pontífice, la autoridad máxima de la Iglesia Católica y que será el sucesor del papado de Francisco, uno de los líderes religiosos más valorados de las últimas décadas.

Horas de expectación se vivieron en la ciudad del Vaticano a la espera de la fumata blanca. Ahora, el mundo tiene los ojos puesto en Roma para conocer quién será el sucesor de Jorge Mario Bergoglio, cuyo legado estuvo marcado por una línea progresista.

Esa era, precisamente, una de las mayores inquietudes en torno a la elección del nuevo Papa. En definitiva, y tras conocer a los cerca de 20 religiosos que se perfilan como posibles candidatos, la gran reflexión realizada entre los expertos es si el próximo Pontífice continuará -o no- con las reformas promovidas por Francisco.

En estos momentos, de acuerdo con la información compartida por Vatican News, son más de 50 mil personas las que están apostadas en las afueras de la Capilla Sixtina.

Las deliberaciones de los cardenales duraron tan solo dos días, a pesar de que analistas adelantaban que esta votación podría extenderse por más tiempo que aquellas que le dieron el papado a Benedicto XVI (2005) y Francisco (2013).

