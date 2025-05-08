Jarry arrancó bien su defensa en Roma y ahora desafiará al 18 del mundo

Nicolás Jarry (53° del ranking ATP) lucha con todo por mantenerse en el top 100, pues en estas dos semanas tiene la tremenda presión de defender los 650 puntos por la histórica final que alcanzó el año pasado en el Masters 1000 de Roma. Y el chileno arrancó de buena forma su revalidación de unidades en el Foro Itálico.

El “Príncipe” tuvo este jueves un triunfal debut al vencer al francés Hugo Gaston (78°) por parciales de 7-6 (4) y 6-4, tras una hora y 51 minutos de un partido en el que terminó con muy buenas sensaciones.

El partido comenzó parejo y con pocas chances de quiebre para ambos, aunque el nacional tuvo dos set points en el duodécimo game con el saque del galo, pero no las pudo concretar. Al final, el set se resolvió en un tiebreak, donde “Nico” estuvo más certero y se lo adjudicó por 7-4.

En el segundo episodio el nieto de Jaime Fillol tuvo dos bolas de break en el tercer game, pero increíblemente erró dos devoluciones, mientras que en el siguiente salvó un punto de quiebre con su envío. En tanto, en el quinto juego el ex 16 del mundo consiguió una ruptura clave. Y si bien desperdició un match point en el noveno con el saque del europeo, en el siguiente logró abrochar sin problemas con su turno.

Con este triunfo, Jarry comenzó de buena forma su tremenda defensa en Roma y está quedando en el casillero 145 en el ranking en vivo (debe hacer al menos semifinales para mantenerse en el top 100).

Ahora, “Nico” continuará con la presión el sábado, donde tendrá un durísimo desafío al enfrentar al argentino Francisco Cerúndolo (18°), quien quedó libre en primera por su condición de 17° cabeza de serie. El trasandino es uno de los jugadores de mejor forma en lo que va de temporada y viene de alcanzar la semana pasada semifinales en el Masters 1000 de Madrid.