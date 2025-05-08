León XIV, el primer Papa estadounidense: Robert Prevost es anunciado como el nuevo Pontífice

“Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”. Con esas icónicas palabras, el cardenal francés Dominique Mamberti, hombre de confianza del difunto Papa, anunció hace breves minutos a Robert Prevost, cardenal de origen estadounidense, como el nuevo obispo de Roma. Uno de los nombres que sonaban entre los favoritos para suceder a Francisco y que, además, figuraba entre los hombres cercanos al argentino.

La noticia se dio a conocer luego de cuatro votaciones, registradas entre el miércoles 7 y el jueves 8 de mayo. La deliberación se demoró menos de lo calculado por los expertos, quienes anticipaban una elección más extensa que la de Benedicto XVI (2005) y Francisco (2013).

Lo anterior, por el considerable aumento de los cardenales habilitados para participar del proceso -este 2025 ascendieron a 133- y la poca claridad en torno a un favorito absoluto.

De esta forma, y bajo el nombre de León XIV, Prevost se alza como el 267 sucesor del apóstol Pedro.