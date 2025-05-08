Marcada por la guerra en Ucrania: así conmemoraron el final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania

Una jornada de conmemoración se está viviendo en Alemania, pues este 8 de mayo de 2025 se cumplen 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de la rendición del ejército nazi.

La primera actividad oficial tuvo lugar en la Iglesia del Kaiser Guillermo, un lugar con especial significancia, ya que luego de ser bombardeada durante el conflicto bélico, se construyó un memorial con sus ruinas. Allí estuvieron el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, el nuevo canciller, Friederich Merz y la presidenta del Parlamento, Bundestag, Julia Klockner.

Las máximas autoridades de Alemania después se dirigieron al edificio del poder legislativo, lugar donde Steinmeier pronunció un sentido discurso. El mandatario recordó el complejo estado en que quedó Alemania después de la guerra, reconoció la responsabilidad de su país en los horrores que se vivieron en toda Europa y agradeció a los aliados, incluida la Unión Soviética, por derrotar al régimen nazi.

Sin embargo, Steinmeier también recalcó su condena a la invasión rusa a Ucrania, señalando que lo que está haciendo el presidente Vladimir Putin, ya no es enfrentar al fascismo. Estas declaraciones, justamente, van en la línea de la decisión que tomó Alemania de no invitar a representantes rusos a las conmemoraciones.

“El ejército rojo liberó Auschwitz, nosotros no lo hemos olvidado, pero eso es precisamente porque nos oponemos enfáticamente a las mentiras del Kremlin”, dijo el presidente alemán.

“Incluso si esto es mencionado en las celebraciones de mañana en Moscú, la guerra en Ucrania no es una continuación de la lucha contra el fascismo. La guerra de agresión de Putin, su campaña en contra de un país libre y democrático, no tiene nada en común con la pelea en contra de la tiranía nazi en la Segunda Guerra Mundial”, insistió.

El traspaso de la historia a las nuevas generaciones

En paralelo a estas conmemoraciones oficiales, este jueves, que de manera inédita es feriado para los alemanes, también se están desarrollando una serie de actividades culturales como tours guiados en museos, charlas, presentaciones de danza y proyección de películas.

La organización, Kulturprojekte, se encargó de hacer un catálogo con todas estas iniciativas y además, preparó una exposición fotográfica en la Puerta de Brandeburgo, titulada: “¿Paz por fin?”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la representante de Kulturprojekte, Clara von Schell detalló que se trata de una serie de imágenes de los días y semanas posteriores al final de la guerra, con las cuales se busca, entre otras cosas, mantener la memoria viva entre las nuevas generaciones.

“Ahora tenemos cada vez menos testigos, son muy ancianos ahora, 94 años. O eran muy niños cuando pasó todo, ya no se acuerdan. Es muy importante que tengamos una educación sobre esto. Lo llamamos “segundos testigos”, que los jóvenes sepan lo que pasó y lo transmitan”, indicó von Schell.

Para los ciudadanos alemanes efectivamente ha sido un día de reflexiones. Cristina, de 51 años, asistió a la muestra en la Puerta de Brandeburgo con su hijo pequeño, para explicarle que no se trata de un día de descanso cualquiera.

“Creo que esta es una muy buena oportunidad para introducirle el tema a las nuevas generaciones. Le mostré algunas imágenes de la exposición y le pregunté sobre sus sentimientos e impresiones. Creo que se quedará en su memoria y en los años que vengan aprenderá más al respecto”, afirmó.

Ernesto, de 41 años, es de Costa Rica, pero reside en Alemania desde hace ocho años y ya cuenta con su ciudadanía. Él apuntó a la importancia de “lo que está pasando en la Puerta de Brandeburgo, con el Bundestag aquí no más, en un país que en las últimas elecciones casi el 20% de su población decidió votar por un partido de ultraderecha”.

“Me parece muy importante que estos eventos se sigan dando aquí, en el corazón de Alemania, en Berlín, pero en el resto de Alemania también, para que la gente se acuerde de qué fue lo que pasó hace 80 años y que no se vuelva a repetir”, dijo.

El broche de oro de las conmemoraciones del final de la Segunda Guerra Mundial tendrá lugar precisamente en la Puerta de Brandeburgo. Entre el atardecer y la medianoche, sobre el emblema de la ciudad de Berlín se iluminará la primera frase del primer artículo de la Constitución alemana: “La dignidad humana será inviolable”.