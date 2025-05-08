Orrego descarta candidatura presidencial pese a alta evaluación ciudadana: "Estoy 100% dedicado a ser gobernador"

La eliminación de la rotonda Baquedano marca un hito histórico en la transformación urbana e infraestructura vial de Santiago. Todo, gracias a los nuevos avances del Eje Alameda-Providencia.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, resaltó la modernización del lugar. “Estamos bastante contentos. Cuando partimos este proyecto, hace 10 años cuando era intendente, hicimos un concurso internacional para hacer un rediseño de este eje tan emblemático. En este entonces no había habido estallido ni pandemia. Cuando volvimos como gobernador el estado de la Alameda era bastante deplorable”, relató.

“Cuando uno recorre lo que ha pasado en los últimos 3-4 años, es que se ha implementado un proyecto bastante inédito de transformación urbana. En la cuál han colaborado tanto el gobierno nacional, como los municipios y por supuesto la coordinación del gobierno regional”, resaltó Orrego sobre los trabajos en el sector.

Además, valoró cómo se renovó el aspecto patrimonial del eje, tales como monumentos, la fachada, veredas, entre otras restauraciones. “Si le sumas todo lo que han sido activaciones, el mercado París-Londres, tours guiados en un programa que se llama Reconoce Santiago, la Alameda ha vuelto a ser un eje vibrante, limpio y seguro de la ciudad, cosa que no veíamos hace muchos años”, afirmó el gobernador.

Alta valoración ciudadana del gobernador Orrego

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) arrojó a Claudio Orrego como una de las figuras mejor evaluadas por la ciudadanía con un 37% de aprobación -detrás de Evelyn Matthei (47%), Michelle Bachelet (45%) y Tomás Vodanovic (43%)-, resultado que lo dejaría bien posicionado si quisiera sumarse a la carrera a La Moneda.

No obstante, la autoridad metropolitana descartó una aventura presidencial: “Acabo de ser electo para mi segundo período como gobernador, mi decisión es ser gobernador, estoy 100% dedicado. Santiago tiene mil desafíos y estamos dedicados a eso”.

“Hoy día hay 15 candidatos presidenciales de distintos tipos, colores, y yo soy el único gobernador de Santiago dedicado a hacer la pega. Lo descarto, me gusta mucho mi trabajo. Es lo que me corresponde hacer hoy día”, zanjó Orrego.

Respecto del escenario global de la política chilena, Orregó mencionó que: “En las últimas elecciones tanto municipales como regionales, se discutió mucho sobre qué predominaba, si la polarización, si la política de choque, de pelea, o la política del diálogo, del acuerdo, yo creo que ganó por paliza la segunda”.

“Los liderazgos que la gente más valora son aquellos que convocan, que son transversales, que trabajan con los demás”, destacó Orrego.