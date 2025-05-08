Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de febrero de 2026


Inflación se modera: IPC de abril fue de 0,2% y acumuló 4,5% en doce meses

Según informó el INE, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual. El mercado esperaba una inflación de 0,3%.

Economía

En abril de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,2%, acumulando 2,2% en el año y 4,5% a doce meses. El mercado esperaba una inflación de 0,3%. En marzo el índice fue de 0,5%.

Según informó el INE, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron bienes y servicios diversos (1,2%) con 0,044 puntos porcentuales (pp.) y vivienda y servicios básicos (0,2%) con 0,043pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente, contribuyeron en conjunto con 0,173pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vestuario y calzado (-2,0%), con una incidencia de -0,054pp.

Por productos

Entre las mayores alzas, Alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares presentó un aumento mensual de 0,6%, aportando 0,034pp. a la variación del indicador general. Acumuló 2,3% al cuarto mes del año.

Arriendo anotó un incremento mensual de 0,4%, con una incidencia de 0,032pp., y una variación acumulada de 2,3% en el año.

Automóviles nuevos registró un alza mensual de 0,8%, con 0,028pp. de incidencia, acumulando 0,2% durante el año.

Tomates consignó un crecimiento de 7,1%, con 0,026pp. de incidencia, acumulando 35,4% en el año.

En las principales bajas, Gasolina reportó un descenso mensual de 1,2%, con una incidencia de
-0,039pp., registrando una variación de 1,1% durante el año.

Finalmente, bebidas gaseosas registró una disminución mensual de 3,4%, con -0,031pp., acumulando -2,1% durante el año.

