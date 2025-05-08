Segundo día del cónclave: cardenales realizan nueva votación esta tarde mientras crecen las expectativas en Roma

Horas de expectación se viven en las afueras de la Capilla Sixtina, emblemática iglesia de la Ciudad del Vaticano que en estos momentos recluye a los 133 cardenales que definirán al sucesor del Papa Francisco. Uno de los líderes católicos más valorados de las últimas décadas y cuyo legado estuvo marcado por una línea progresista.

Esa es, precisamente, una de las mayores inquietudes en torno a la actual elección del papado. En definitiva, y tras conocer a los cerca de 20 religiosos que se perfilan como posibles candidatos, la gran reflexión realizada entre los expertos es si el próximo Papa será -o no- un continuador de las reformas promovidas por Francisco.

En estos momentos, y de acuerdo con la información compartida por Vatican News, son cerca de 15 mil personas las que esperan apostadas en las afueras de la capilla la emisión del humo blanco o negro tras las nuevas votaciones, y que debieron arrancar a eso de las 16:30 horas de Roma (10:30 horas en Chile). Así, se espera que la próxima emisión de la fumata se realice cerca de las 19:00 horas (13:00 horas en Chile).

Sin embargo, varios analistas han adelantado que esta votación podría extenderse por más tiempo que las dos anteriores, y que le dieron el papado a Benedicto XVI (2005) y Francisco (2013). De hecho, y en caso de que la votación de esta tarde no sea concluyente, ya se marcaría un precedente respecto a dichas elecciones, resueltas en 24 horas con cuatro y cinco votaciones, respectivamente.

Eso fue lo que proyectó Massimo Faggioli, historiador y teólogo italiano, en entrevista con The New York Times. “Creo que es un cónclave abierto, en el sentido de que no hay un sucesor natural o al menos ningún cardenal que sea claramente favorito”, afirmó el investigador, también académico de la Universidad Villanova.

Al momento de analizar los motivos de las dificultades de este cónclave en particular, Faggioli apuntó al aumento en el número de votantes: “El Papa Francisco creó muchísimos cardenales, pero son también cardenales muy distintos entre ellos. Es posible que haya un grupo bergogliano que logre imponerse rápidamente, pero eso no es en ningún caso algo seguro”, aseguró en una reciente conversación con La Tercera.

“En el último siglo, los cónclaves han sido breves, de dos o tres días. Este año hay un colegio muy diversificado, mucho más grande, entonces -en mi opinión- este puede ser un cónclave de sorpresas, podría ser más largo, podría ser sorprendente desde todo punto de vista. Puede ser más complicado, porque hacer una elección conclavaria con 135 o 133 cardenales es mucho más difícil que hacerla con 90. Creo que es una posibilidad que sea más largo“, sentenció.

Igualmente, realzó la importancia del legado constituido por Francisco. “Para mí, decir reformador es decir muy poco. Francisco es el Papa que introdujo a la Iglesia en el tercer milenio, el Papa que hizo salir al catolicismo de su cuna europea y occidental y le hizo entender que es algo global. Todo lo que el Papa Francisco dijo e hizo, lo dijo y lo hizo, ya sea desde un punto de vista geográfico como histórico, fuera de Europa”.

“Tenía un punto de vista distinto y esto enriqueció enormemente la capacidad del catolicismo de entender su rol en el mundo. Yo escribí en mi libro publicado en 2020 (The Liminal Papacy of Pope Francis) sobre eso. Él hizo algunas reformas, otras no, otras parcialmente bien, pero la verdadera cosa importante es que él es el primer Papa del tercer milenio, es decir, el primer Papa sinodal. Tiene una cierta visión sobre la historia del colonialismo, del capitalismo y sobre Estados Unidos, por ejemplo”, concluyó.