Una iglesia "que construye puentes": Papa León XIV promete continuar legado de Francisco

La tarde de este jueves 8 de mayo se dio a conocer el nombre del nuevo Pontífice que liderará a la iglesia católica tras el fallecimiento del Papa Francisco. Así, tras dos jornadas de cónclave y cuatro votaciones, los 133 cardenales recluidos en la Capilla Sixtina escogieron a Robert Prevost como el nuevo obispo de Roma, quien asumió su papado bajo el nombre de León XIV.

“La Paz sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Este es el primer saludo del Cristo Resucitado, el Buen Pastor, que ha dado la vida por el rebaño de Dios”, partió señalando Prevost desde el balcón central de la Basílica de San Pedro.

“Esta es la paz del Cristo Resucitado, una paz desarmada y también perseverante”, sumó el Pontífice, expresando que se trata de un mensaje que viene de “un Dios que nos ama a todos incondicionalmente”.

Igualmente, el obispo de Roma, que además figura como el primer Papa de origen estadounidense, destacó el legado constituido por Francisco durante sus doce años a la cabeza del Vaticano. En esa línea, agradeció “su voz valiente” y su “bendición al mundo entero”.

“Permítanme dar continuidad a esa misma bendición: Dios nos quiere mucho. Dios ama a todos y el mal no prevalecerá”, adelantó sobre la relación que sostendrá con los avances conquistados por el argentino.

Sobre su ordenación, afirmó ser un “hijo de San Agustín, Agustino, que ha dicho que soy cristiano y para ustedes, obispo. En este sentido, podemos todos caminar juntos hacia esa patria la cual Dios nos ha preparado”.

Además, reiteró su visión de una Iglesia cercana a los más vulnerables: “Queremos ser una Iglesia sinodal, una Iglesia que camina, que busca siempre la paz y la caridad, que siempre busca estar cerca de quienes sufren”, expresó en español, para luego mandar un saludo a Perú, país en el que trabajó durante muchos años y del cual incluso tiene nacionalidad.