“¡Atención!”: Uchile TV estrena serie infantil que busca alejar las pantallas de niñas y niños

El próximo domingo 11 de mayo, Uchile TV estrena “¡Atención!”, una serie infantil que combina actores reales y animación, con una propuesta enfocada en el sentido educativo y familiar, donde el principal objetivo es plantear conversaciones sobre el uso responsable de la tecnología en la infancia.

Mediante 8 capítulos, se desarrollan las aventuras de Rocío, Sandra, Edwin y Matías, un grupo de amigos que se han propuesto una gran misión: rescatar la atención secuestrada por las pantallas. Este grupo les hará recordar a los niños y niñas lo divertido que es jugar, crear e interactuar cara a cara.

Su director, Michel Gajardo, señaló que “mi motivación fue intentar crear una serie que ayudara a reflexionar sobre el uso de las pantallas. Luego, cuando me pregunté a qué espectadores les haría más falta una obra que tratara estos temas, inmediatamente pensé en las infancias. Cuando veo niños muy chicos, o incluso bebés absortos en sus pantallas, consumiendo contenidos vertiginosos, bombásticos y superficiales, se me remueve todo porque sé que ahí no solo está en juego la riqueza de historias y experiencias con las que crecen, sino, por sobre todo, su salud física y mental presente y futura”.

“Si bien la serie habla de los impactos negativos que las pantallas, basadas en el modelo de la economía de la atención, tienen sobre los niños, lo que más me interesó al crearla, fue intentar promover estrategias concretas y alegres para enfrentarlos”, agregó.

En cada episodio, el grupo de amigos recibe un nuevo caso: un niño o niña que ha perdido el interés por el juego tradicional. Nuestros héroes deben enfrentarse a una misteriosa banda de personajes animados decididos a mantener a los niños frente a las pantallas a toda costa.

Por su parte, Magdalena Tocornal, directora de fomento del CNTV, comentó que ‘¡Atención!’ aborda un tema fundamental, “porque tiene que ver con la salud mental de nuestros jóvenes. Además, la serie lo plantea desde un punto de vista en que uno lo puede conversar en familia. Es un apoyo y una herramienta para que los padres también se metan en este universo”.

Cabe destacar que fue el viernes 2 de mayo el estreno en la Cineteca Nacional y que esta serie fue posible gracias al financiamiento del fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el cual en su edición 2022 seleccionó esta serie entre las 19 que fueron beneficiadas. La entonces presidenta del CNTV, la periodista y académica de la U. de Chile, Faride Zerán, comentó, refiriéndose a las series seleccionadas de ese año, que “nos parece que en estas tres décadas el Fondo CNTV ha realizado un tremendo aporte al desarrollo de contenidos de calidad en la televisión, que no solo contribuyen al patrimonio cultural, sino que también son recordados con cariño por las audiencias”.

“¡Atención!” está a cargo de la productora Kungan Project y fue seleccionada en la línea enfocada al público infantil de 7 a 12 años. Respecto al trabajo de Uchile TV, Michel precisó: “Me deja muy contento y conforme que la serie se emita en este canal, pues me parece que se alinean muy bien los valores que declara como institución con los del proyecto. Eso además se constata muy concretamente al analizar el resto de su programación, de alto valor cultural, que no solo apuesta por voces diversas que reflejan nuestra riqueza como país, sino también, por voces que tratan temas sobre los que en otras señales no se habla”.

La serie contará con ocho capítulos, entre los cuales se tratan temas sobre el ciberacoso, influencers, falsas apariencias en internet, entre otros. Una invitación a pausar las pantallas y darle play a la imaginación.

¿Dónde puedes ver Uchile TV?