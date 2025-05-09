El control de daños socialista por el respaldo de militantes de la "disidencia PS" a Winter

Un nuevo capítulo de tensión dentro del oficialismo de cara a las elecciones primarias del 29 de junio, es el que se abre tras el apoyo público de militantes socialistas al abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, desmarcándose así de la resolución que adoptó el Comité Central del Partido Socialista en torno a respaldar la candidatura de Carolina Tohá.

Hasta la Cafetería Torres, ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1570, llegaron presencialmente seis militantes socialistas, históricos dirigentes que respaldaron a Paulina Vodanovic y que hoy optaron por el frenteamplista.

Se trata de un grupo parte de la “disidencia PS” liderado por el economista y exdiputado Sergio Aguiló, quién anteriormente ya había renunciado al partido en 2011 y que, en redes sociales, ha manifestado su predilección por Winter. Además, hicieron presencia Cecilia González, histórica dirigente de la Región de Valparaíso; Lautaro Videla, hermano de Lumi Videla asesinada durante dictadura; Luis Castillo, dirigente de La Araucanía; Alberto Zerega, hermano de Víctor Zerega detenido desaparecido de la primera dirección clandestina y presidente del comunal de Casa Blanca; y Álvaro Gallegos, exsuperintendente de Previsión Social en 2014.

Winter, quién llegó acompañado de su coordinadora de comunicaciones Beatriz Sánchez y su jefa de campaña la diputada Gael Yeomans, evitó abrir una polémica al ser consultado si este apoyo rompe el fair play de las primarias. “Yo estoy en desacuerdo con con eso, yo tengo el mayor de los respetos por el Partido Socialista, no van a encontrar una palabra descortés de mi parte hacia ese partido aliado, tan querido por nosotros y hacia ese partido con el cual quiero gobernar”, respondió.

Aguiló, por su parte, explicó que: “Nosotros estuvimos muy leal y entusiastamente con la candidatura de Paulina Vodanovic y fuimos realmente entusiastas, trabajadores de esa campaña. Hoy día, entonces, el Partido Socialista no tiene un militante de su fila en esta primaria (…). Todos son grandes candidatos, pero quien mejor refleja las ideas nuestras, las ideas de Allende, las ideas del futuro, las ideas más amplias, esfuerzos de un Chile más justo es Gonzalo Winter”.

Sin embargo, esto despertó molestia en la dirección de la colectividad allendista. Tan solo al tener conocimiento de la actividad, la líder de la tienda, Paulina Vodanovic, reprochó la decisión y llamó a respetar la resolución del Comité Central.

El vicepresidente y diputado PS, Arturo Barrios, afirmó a Radio y Diario Universidad de Chile que esto, más que derivar en medidas disciplinarias, significa un profundo “error político”, ya que “el Partido Socialista en su conjunto, su Comité Central decidió apoyar a Carolina Tohá. Eso también es un apoyo a Paulina Vodanovic. Entonces, lo que yo creo, honestamente, es que esto es un profundo error político”.

“Porque cuando uno es parte de un colectivo y el colectivo por mayoría, y completamente al unísono, ha definido una posición política que es apoyar a Carolina Tohá, creo que es evidente lo que uno debe debe hacer, pues si no, es una actitud que no corresponde“, añadió.

El diputado Raúl Leiva, en tanto, y vocero de la campaña de Tohá, dijo que: “En un partido político con más de 40 mil militantes pueden existir casos aislados y más bien marginales de socialistas que tengan una opción distinta y que no respeten la orgánica institucional de nuestro partido. El Partido Socialista no sólo declara su apoyo a Carolina Tohá como candidata presidencial en las primarias del progresismo, sino que se compromete a trabajar desde su orgánica y sus bases para que ella gane estas primarias, sea la opción del progresismo y sea nuestra futura y próxima Presidenta de la República”.

Por su lado, el senador Tomás de Rementería, sostuvo que “el grupo de militantes socialistas que apoya al diputado Winter es un grupo menor, creo que hay que desdramatizarlo, es una candidatura de primaria, es un grupo que además se ha ido y vuelto del PS constantemente”.

“Creo que yo lo que me concentraría es en la campaña de Carolina Tohá, en que lleguemos lo más fortalecidos posible a enfrentar a la derecha y no andar sancionando a un militante en una cantidad menor. No es un grupo significativo, la inmensa mayoría del PS se apoya a Carolina Tohá y creo que no tiene ningún sentido desviar el foco de la atención a la campaña de primaria por medidas disciplinares para un grupo menor de militantes”, zanjó.